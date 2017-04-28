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السياسي اليمني علي البخيتي : إزاحة الزبيدي وبن بريك نجاح للإخوان المسلمين في اليمن

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شبوه برس - خاص - اليمن
الجمعة 28 أبريل 2017 01:40 صباحاً

 

تعليقا على سلسلة القرارات التي أصدرها الرئيس المعين عبد ربة منصور هادي قال  السياسي اليمني و القيادي  المنشق عن جماعة الحوثي، علي البخيتي، أن قرار ازاحة كل من محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي والوزير هاني بريك “نجاح ”كبير جدا لحزب “الاصلاح” الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن.

و جاء ذلك في تغريده على حسابه بموقع “تويتر” تعليقًا على سلسلة قرارات أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وتضمنت عزل الوزير بن بريك وإحالته للتحقيق، وتعيين المستشار الرئاسي عبدالعزيز المفلحي محافظًا لعدن خلفًا للواء عيدروس الزبيدي الذي عيّنه في منصب شرفي بوزارة الخارجية.

 

 

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