مصدر مقرب من اللواء هيثم قاسم ينفي إدلائه بأي تصريحات أو إتصال مؤيد لقرارات هادي

نفى مصدر مقرب من اللواء هيثم قاسم طاهر إدلائه بأي تصريحات صحفية لأي وسيلة إعلام إلتزاما بقرار أتخذه عل نفسه بعدم الظهور والتصريح لوسائل الاعلام وأنه متفرغ لمهمة عسكرية محددة ملتزم لها .

وأكد المصدر المقرب من اللواء"هيثم" في إتصال بموقع "شبوه برس" أن اللواء هيثم لم يتصل بالمحافظ المعين "عبدالعزيز المفلحي" مباركا له تعيينه .

وكان الصحفي "فراس اليافعي" المقرب من إبن الرئيس هادي "جلال" قد عمم خبرا زعم فيه بالاتصال بين اللواء هيثم قاسم والمحافظ المفلحي , وجاء فيه :

في اول ردود الافعال والمواقف علی قرار الرئيس هادي بتعيين محافظ جديد لعدن ..اجری اللواء "هيثم قاسم طاهر "اتصالاً هاتفيا بمحافظ عدن الجديد "المفلحي" هنأه خلاله بتعيينه محافظاً لعدن وثقة القيادة السياسية وعبر اللواء هيثم قاسم عن تمنياته للمحافظ المفلحي بالتوفيق في ممارسة مهام عمله مؤكدا ان عدن تحتاج إلى رجال مخلصين لتجاوز التحديات التي فرضتها تداعيات حرب الميلشيا .

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