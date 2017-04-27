منذ دقيقه
سياسي جنوبي: حضرموت أول من رفض الهوية اليمنية وندعو الشماليين الى النظر لمستقبلهم بعيدا عن الجنوب
  قال السياسي الجنوبي الدكتور سعيد الجريري أن حضرموت أول من رفض الهوية السياسية اليمنية مؤكداً ان حضرموت لم تيمنن سياسيا قبل نوفمبر 67.  وأضاف "سيضيع (الأشقاء) في الجمهورية (العربية) اليمنية من وقت أجيالهم وقتا إضافيا كما أضاعوا ما قبله، وسينتهون إلى واقع جديد ظلوا
منذ 4 دقائق
بعد نجاح برنامجها الإحتفالي بذكرى التحرير بالمكلا : مجموعة ‘‘وعي‘‘ تستعد لعرض اوبريت ‘‘النصر والميلاد‘‘ في غيل باوزير
  عقدت مجموعة " وعي " الإعلامية التي يرعاها الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجفري إجتماعا بمدينة المكلا ، لتقييم البرنامج الإحتفالي الذي نفذته المجموعة ابتهاجا بالذكرى الاولى لتحرير ساحل حضرموت .  وفي بداية الإجتماع حيّا الأستاذ محمد السقاف مدير المجموعة الأعضاء ورؤساء
منذ 41 دقيقه
إقليم حضرموت أبرز الثعلب يوما في ثياب الواعظين!
  إعلان إقليم حضرموت إقليما مستقلا، و كما توقعنا تسبب بالإسهال الحاد بدرجة رئيسية لمافيا شفط ثروات الجنوب التابعة ل القبيلة الأحمرية، التي أصبح كبار السن فيها أعداء ليس لاي سبب وطني او ديني او أخلاقي كما يدعون.. بل لسبب واحد ليس له ثاني، هو إختلافهم حول تقسيم تلك الثروات
منذ 44 دقيقه
الوكيل بن حبريش : حضرموت على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب التعاون والشراكة
  أعرب وكيل أول محافظة حضرموت المقدم "عمرو علي بن حبريش" عن ارتياحه البالغ لجهود مختلف أطياف المجتمع في حضرموت من شرائح اجتماعية ومكونات قبلية ومدنية وسياسية الذي اسهم في انجاح "مؤتمر حضرموت الجامع" , مؤكدًا بأن مخرجات المؤتمر من قرارات وتوصيات هي حصيلة اجماع وخلاصة
منذ 48 دقيقه
لماذا أختفى البيض..وبرز الجفري بديلاً عنه؟
  منذ اعلان السيد الرئيس علي سالم البيض موافقته على وثيقة (مشروع الجنوب العربي) المقدمة من قبل حزب رابطة الجنوب العربي والرجل توارى عن الأنظار لأسباب عديده كان أهمها على الإطلاق هو مدى ثقة وقناعة الرجل بالمشروع الرابطي الذي يقودة السيد عبدالرحمن الجفري نحو بناء دولة 
الرئيسية اخبار المحافظات بعد نجاح برنامجها الإحتفالي بذكرى التحرير بالمكلا : مجموعة ‘‘وعي‘‘ تستعد لعرض اوبريت ‘‘النصر والميلاد‘‘ في غيل باوزير
اخبار المحافظات

بعد نجاح برنامجها الإحتفالي بذكرى التحرير بالمكلا : مجموعة ‘‘وعي‘‘ تستعد لعرض اوبريت ‘‘النصر والميلاد‘‘ في غيل باوزير

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - المكلا
الخميس 27 أبريل 2017 07:10 مساءً

 

عقدت مجموعة " وعي " الإعلامية التي يرعاها الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجفري إجتماعا بمدينة المكلا ، لتقييم البرنامج الإحتفالي الذي نفذته المجموعة ابتهاجا بالذكرى الاولى لتحرير ساحل حضرموت . 

وفي بداية الإجتماع حيّا الأستاذ محمد السقاف مدير المجموعة الأعضاء ورؤساء اللجان الإشرافية على جهودهم الجبّارة ، وأدائهم المتميّز ، حيث كانت فعاليات مجموعة " وعي " من افضل الفعاليات التي شهدتها حضرموت بمناسبة ذكرى التحرير . 

 

كما نقل الأستاذ السقاف تحيّات الشيخ عبدالعزيز الجفري وشكره لكل المشاركين في تنفيذ البرنامج الإحتفالي .  وأقر المجتمعون الموافقة على مقترح مدير عام مديرية غيل باوزير الأستاذ محمد بامطرف بإعادة عرض اوبريت " النصر والميلاد " في مدينة غيل باوزير قريبا . 

كما اقر المجتمعون الإعداد والتحضير لبرامج توعوية متنوعة ستنفذ في شهر رمضان الكريم في عدد من المدن والمناطق في حضرموت وعدن ولحج ومناطق جنوبية اخرى .

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة