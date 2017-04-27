بعد نجاح برنامجها الإحتفالي بذكرى التحرير بالمكلا : مجموعة ‘‘وعي‘‘ تستعد لعرض اوبريت ‘‘النصر والميلاد‘‘ في غيل باوزير

عقدت مجموعة " وعي " الإعلامية التي يرعاها الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجفري إجتماعا بمدينة المكلا ، لتقييم البرنامج الإحتفالي الذي نفذته المجموعة ابتهاجا بالذكرى الاولى لتحرير ساحل حضرموت .

وفي بداية الإجتماع حيّا الأستاذ محمد السقاف مدير المجموعة الأعضاء ورؤساء اللجان الإشرافية على جهودهم الجبّارة ، وأدائهم المتميّز ، حيث كانت فعاليات مجموعة " وعي " من افضل الفعاليات التي شهدتها حضرموت بمناسبة ذكرى التحرير .

كما نقل الأستاذ السقاف تحيّات الشيخ عبدالعزيز الجفري وشكره لكل المشاركين في تنفيذ البرنامج الإحتفالي . وأقر المجتمعون الموافقة على مقترح مدير عام مديرية غيل باوزير الأستاذ محمد بامطرف بإعادة عرض اوبريت " النصر والميلاد " في مدينة غيل باوزير قريبا .

كما اقر المجتمعون الإعداد والتحضير لبرامج توعوية متنوعة ستنفذ في شهر رمضان الكريم في عدد من المدن والمناطق في حضرموت وعدن ولحج ومناطق جنوبية اخرى .

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