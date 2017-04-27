الوكيل بن حبريش : حضرموت على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب التعاون والشراكة

أعرب وكيل أول محافظة حضرموت المقدم "عمرو علي بن حبريش" عن ارتياحه البالغ لجهود مختلف أطياف المجتمع في حضرموت من شرائح اجتماعية ومكونات قبلية ومدنية وسياسية الذي اسهم في انجاح "مؤتمر حضرموت الجامع" , مؤكدًا بأن مخرجات المؤتمر من قرارات وتوصيات هي حصيلة اجماع وخلاصة للمطالب المشروعة لأبناء حضرموت وارادتهم في رسم مستقبل آمن ومستقر لهم ولأجيالهم القادمة .

وقال الوكيل "بن حبريش" لدى لقائه يوم الاربعاء عددًا من مقادمة ومشائخ حلف قبائل بني ظنة بحضور المقدم أنور بن منصور بن يماني التميمي وعدد من الوجهاء والأعيان بأن حضرموت على اعتاب مرحلة جديدة تتطلب من الجميع المزيد من التعاون والتكاتف والعمل المشترك في تحقيق كل مخرجات المؤتمر التي تخدم حضرموت ومستقبل أجيالها .

وشدد وكيل أول حضرموت على اهمية تعزيز المشاركة المجتمعية الشاملة بعيدًا عن الحزبية والأهواء الضيقة بما يسهم في تحقق العدالة والتنمية والمطالب الحقوقية المشروعة مشيرًا إلى أن ما حققه مؤتمر حضرموت من نجاح كبير وإجماع مجتمعي حول مخرجاته يعد حافزًا على المضي قدمًا نحو الوصول إلى الغايات والتطلعات المنشودة وتوسيع الشراكة مع كل اطياف المجتمع الحضرمي من مكونات وقوى وشرائح قبلية ومدنية .

وأكد الوكيل "بن حبريش" إلى ان الانظار تتجه إلى الهيئة التحضيرية العليا لمؤتمر حضرموت الجامع ومعها كل القوى والمكونات المجتمعية كافة في ترجمة مخرجات المؤتمر إلى واقع ملموس . لافتًا إلى أن هذه المهمة تشاركية وسيتم إنجازها بتلاحم وتعاون الجميع وتجسيدهم الصورة المشرقة والحضارية التي قدموها في مؤتمرهم الجامع والتي اعطى فيها الحضارمة درسًا آخر في كيفية تغليب مصالح حضرموت على ما عداها من مصالح شخصية والحرص على لمّ الشمل واستعادة الحقوق وتحقيق الأهداف والتطلعات النبيلة في الحياة الكريمة والمستقرة ورسم حاضر ومستقبل حضرموت الذي تستحقه وأجيالها القادمة.

وقد القى في مستهل اللقاء المقدم أنور بن منصور بن يماني التميمي كلمة نقل فيها تحيات مقدم بني تميم وطائلة بن ظنة المقدم قيس بن يماني ومقدمًا بأسم حلف قبائل بني ظنة التهاني بنجاح أعمال مؤتمر حضرموت الجامع , لافتًا إلى أن ابناء حضرموت في الداخل والمهجر كانوا على قدر عالي من الحرص في تقديم صورة ناصعة من الاجماع والتوافق ابهرت الجميع.

وحث المقدم بن منصور على مواصلة هذه النجاحات في تجسيد مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع على الواقع العملي وبما يواكب متطلبات وارادة أبناء حضرموت قاطبة .

وفي ختام اللقاء منح "حلف قبائل بني ظنة" وكيل أول حضرموت درعًا تذكاريًا تقديرًا لجهده في إنجاح مؤتمر حضرموت الجامع وتوحيد اطياف ومكونات المجتمع الحضرمي على كلمة وهدف واحد .

*من صلاح بوعابس

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