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دعم اماراتي لجرحى الحرب اليمنية في مستشفيات الهند

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شبوه برس - خاص - دلهي الهند
الخميس 27 أبريل 2017 01:35 مساءً

 

ام الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الامارات لدى جمهورية الهند بزيارة إلى مستشفى «روكلاند» في نيودلهي لتفقد أحوال المرضى اليمنيين الموفدين. وخلال الزيارة التقى الدكتور البنا المرضى والأطباء وموظفي الرعاية الصحية المحليين وتعرّف إلى الحالة الصحية للمرضى.

 

وأكد السفير أثناء لقائه كل مريض بمفرده أن دولة الإمارات ستقدم مساعدة كاملة لجميع المرضى وتأمين العلاج المناسب. واستفسر من الفريق الطبي المعالج في مستشفى «روكلاند» عن الحالة الصحية للمصابين اليمنيين الموفدين، وأكد الدعم الكامل من حكومة دولة الإمارات للعلاج والرعاية الصحية، وطلب منهم أن يكونوا على اتصال دائم مع سفارة الدولة للحصول على أي مساعدة إضافية يحتاجون إليها من دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

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