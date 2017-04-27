أبناء قبيلة نهد يقدمون التهنئة والتأييد لمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع

قام وفد من أبناء قبيلة نهد صباح اليوم بزيارة لوكيل أول محافظة حضرموت رئيس حلف حضرموت المقدم "عمرو علي بن حبريش" حيث قدموا له التهنئة بنجاح مؤتمر حضرموت الجامع والذكرى الأولى لتحرير ساحل حضرموت من عناصر الشر والإرهاب. .

وضم الوفد الذي رأسه كلا من: المهندس عبدالله صالح الشبيبي والشيخ محمد العتور والشيخ محمد صلاح بن عزون وعدد كبير من الاكاديميين والمثقفين والإعلاميين والشخصيات الإجتماعية من ابناء القبيلة.

وخلال الزيارة تم تبادل الأحاديث الودية والتأكيد على أهمية مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع بوصفها مثلت تطلعات أبناء حضرموت كافة في بناء مستقبل امن ومستقر وأكثر اشراقا..

وقد رحب المقدم "بن حبريش" بوفد ابناء قبيلة نهد معبراً عن تقديره لهذه الزيارة للتعبير عن موقف أصيل بعد مشاركتهم أهلهم وإخوانهم في تحقيق النجاح لمؤتمر حضرموت الجامع، مؤكداً بأن ما تحقق من نجاحات ما هو إلا ثمرة تعاون مجتمعي ساهم فيه جميع المكونات والقوى والشرائح القبلية والمدنية.

ولفت "بن حبريش" إلى أن المرحلة المقبلة هي المهمة بوصفها ستشهد تنفيذ ما توصل إليه مؤتمر حضرموت الجامع من قرارات وتوصيات مشيراً إلى أن الجميع مطالب بالمشاركة في تثبيت هذا الإنجاز بما يعود بالنفع والخير على حضرموت وأبنائها وعلى مستقبلهم.

وهذا وتم في لقاء قراءة البيان الصادر عن اصدر وفد ابناء قبيلة نهد، فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان وفد قبيلة نهد المؤيد لمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع - الاربعاء 26/4/2017م

الاخ اللواء الركن / احمد سعيد بن بريك - محافظ محافظة حضرموت

الاخ اللواء الركن / فرج سالمين البحسني - قائد المنطقة العسكرية الثانية

الاخ المقدم / عمرو بن حبريش - الوكيل الاول لمحافظة حضرموت

تابعنا نحن ابناء قبيلة نهد فعاليات مؤتمر حضرموت الجامع منذ بدء اعمال اللجان التحضيرية للمؤتمر وحتى انعقاد المؤتمرالحضرمي الجامع في هذا البيان نتقدم اليكم والى جميع ابناء حضرموت باصدق التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح اعمال مؤتمر حضرموت الجامع كما نعلن لكم موقفنا المؤيد والمؤازر لمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع والتي جاءت متناسقة مع تطلعات ابناء حضرموت في الداخل والمهجر ،،

كما نجدد لكم موقف قبيلة نهد الداعم لامن واستقرار حضرموت التي تحررت من عصابات الشر والاجرام والهيمنة بمساندة كاملة من اشقائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة التي نعبر لهم وعبر هذا البيان خالص تحياتنا وتقديرنا لمواقفهم البطولية الدائمة والمساندة لحضرموت ارضاً وانساناً ..

ان حضرموت اليوم تتعافى من ما حل بها دهرا من السنين بفعل تضحيات ابنائها ودعم الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي الذين وقفوا موقفا بطوليا فريدا الى جانب حضرموت في الحرب والاعمار ..

الاخوة في قيادة السلطة المحلية والقيادة العسكرية لحضرموت :

ان مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع تمثل طريقا نيرا لكل الحضارم اتى بفعل تضحيات جسام من ابناء حضرموت وقيادتها العسكرية والمدنية التي اثبتت قدرتها على شق الطريق نحو مستقبلا اكثر اشراقا لحضرموت ونحن في قبيلة نهد اليوم في اوائل الصفوف في الاعداد والتحضير لمؤتمر حضرموت الجامع مؤكدين وقوفنا الكامل مع وثائق المؤتمر ..

كما يطيب لنا ان نرفع اليكم اسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى الاولى لتحرير المكلا وساحل حضرموت في ال24 من ابريل من عام 2016 هذا اليوم المجيد الذي تحررت فيه ساحل حضرموت من عصابات الموت والدمار ، وبهذه المناسبة لاننسى ان نترحم على شهداء حضرموت الميامين الذين سقطو في سبيل تحرير ساحل حضرموت اولئك الشباب الذي روت دماؤهم الطاهرة والزكية ارض حضرموت لتعمد بالدم انتماؤنا لهذه الارض الطيبة ..

عاشت حضرموت حرة ابية ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ..

صادر عن وفد قبيلة نهد .

*من صلاح مبارك

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