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علي محسن الأحمر يهاجم مؤتمر حضرموت الجامع ويصف مخرجاته بالانقلاب

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شبوه برس - خاص - المكلا
الخميس 27 أبريل 2017 09:28 صباحاً

 

هاجم اللواء علي محسن الأحمر وهو نائب الرئيس اليمني مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع واصفا اياها بالانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن .

وانتقد "الأحمر" ضمنيا مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع واصفا ماحدث انه انقلاب على احلام اليمنيين .

 

وعلق "الأحمر" بصفحته على تويتر قائلا :" الانقلاب على مخرجات الحوار هو انقلاب على أحلام اليمنيين في التغيير والبناء، والدولة_الاتحادية المكونة من ستة أقاليم هي الضامن لأمن اليمن.

وهذا اول رد من اللواء الأحمر الذي يقيم في العاصمة السعودية الرياض عقب هروبه الشهير من صنعاء في العام 2014 .

 

وقابل حضارم هذه التصريحات للأحمر بحالة من السخرية مؤكدين ان مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع عبر عن مطالب أبناء حضرموت

 

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