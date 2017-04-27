علي محسن الأحمر يهاجم مؤتمر حضرموت الجامع ويصف مخرجاته بالانقلاب

هاجم اللواء علي محسن الأحمر وهو نائب الرئيس اليمني مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع واصفا اياها بالانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن .

وانتقد "الأحمر" ضمنيا مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع واصفا ماحدث انه انقلاب على احلام اليمنيين .

وعلق "الأحمر" بصفحته على تويتر قائلا :" الانقلاب على مخرجات الحوار هو انقلاب على أحلام اليمنيين في التغيير والبناء، والدولة_الاتحادية المكونة من ستة أقاليم هي الضامن لأمن اليمن.

وهذا اول رد من اللواء الأحمر الذي يقيم في العاصمة السعودية الرياض عقب هروبه الشهير من صنعاء في العام 2014 .

وقابل حضارم هذه التصريحات للأحمر بحالة من السخرية مؤكدين ان مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع عبر عن مطالب أبناء حضرموت

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