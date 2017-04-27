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سياسي جنوبي : إيجابية ونجاعة الدعم الإماراتي في المناطق المحررة نتيجة حرص الأشقاء الإماراتيين

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 27 أبريل 2017 09:24 صباحاً

 

قال المحلل السياسي و الإعلامي الجنوبي "منصور صالح" إن ما قدمته دولة الإمارات في مؤتمر الاستجابة الإنسانية في جنيف المتعلق بإغاثة اليمن، والمتمثل بالتزامها بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة اليمن، ليس سوى مواصلة للدعم الإماراتي السخي لليمن ابتداء من الأيام الأولى للحرب، الذي تجاوز 7 مليارات و300 مليون درهم، وشمل مساعدات إنسانية وتنموية. وأضاف: الواقع أن إيجابية ونجاعة الدعم الإماراتي لليمن وخاصة في المناطق المحررة وعبر الهلال الأحمر الإماراتي، كانت نتيجة حرص الأشقاء الإماراتيين على التنفيذ والإشراف والمتابعة المباشرة.

 

وحسب صالح فإن ما يرجوه المواطنون هو أن تتم الاستفادة من المبالغ الطائلة المقدمة إلى مؤتمر خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2017، التي اقتربت من 800 مليون دولار، عبر تنفيذ المشروعات العاجلة كالغذاء والدواء وإعادة التأهيل لقطاعي الكهرباء والمياه، والحرص على إشراف الدول المانحة على الدعم المقدم من قبلها حتى لا يذهب في جيوب الفاسدين، كما هي حال المؤتمرات والقروض السابقة  .

 

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