وثيقة تؤكد فشل حكومة بن دغر في المحافظات المحررة وتكشف ان انجازاتها ‘‘اعلامية فقط ‘‘

كشف محافظ الضالع " فضل الجعدي " عن فشل حكومة بن دغر في الوفاء بالتزاماتها تجاه المحافظات المحررة .

وقال الجعدي في رسالة بعث بها الى الرئيس هادي ان الحكومة الشرعية تجاهلت عدد من الرسائل التي وجهتها إدارته بهذا الخصوص.

واكد الجعدي ان ادارته لا تتحصل حتى على مخصصات الوقود مشيرا الى انه ورغم ذلك تقوم الحكومة الشرعية باجراءات احادية الجانب في المحافظة دون علم المحافظ.

واضاف الجعدي في رسالته ان الحكومة لم تصرف اي ميزانية تشغيلية للمحافظة حتى وان كانت ميزانية طوارىء .

محافظ الضالع قال ان تجاهل الحكومة لمطالبة دفعته الى الاعتكاف بمنزله هرباً من الاحراجات .

يشار الى ان محافظ لحج ايضاً يشكو من اهمال حكومة بن دغر للمحافظة وعدم دفعها اي ميزانية تشغيلية للمحافظة رغم استلام الحكومة اكثر من 300 مليار ريال مؤخراً بعد رفد البنك المركزي بعدن بسيولة جديدة طبعت في روسيا .

مراقبون قالوا ان حكومة بن دغر التي تتشكل من المؤتمر والاصلاح، تتعمد افشال محافظي المحافظات الجنوبية، الذين عينهم الرئيس هادي بعد تحرير هذه المحافظات من عناصر مليشيا الحوثي وصالح .

واضافوا ان الحكومة الحالية تسعى لإعادة رموز النظام السابق من قيادات المؤتمر والاصلاح على حساب قيادات جنوبية صاعدة، وذلك بهدف تعطيل اي مشاريع جنوبية قادمة .

يذكر ان وسائل اعلامية مقربة من رئيس الوزراء بن دغر، تتحدث عن انجازات في المحافظات المحررة، لم يلمس منها المواطن شي على الاطلاق، ويأتي الترويج للانجازات الوهمية، بعد ان تمكن سكريتر رئيس الوزراء الاعلامي من دفع مبالغ كبيرة لعدد من الصحف ولمواقع الاخبارية بهدف كسبها والترويج لتلك الانجازات الوهمية .

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