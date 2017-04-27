منذ
أبناء قبيلة نهد يقدمون التهنئة والتأييد لمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع
  قام وفد من أبناء قبيلة نهد صباح اليوم بزيارة لوكيل أول محافظة حضرموت رئيس حلف حضرموت المقدم "عمرو علي بن حبريش" حيث قدموا له التهنئة بنجاح مؤتمر حضرموت الجامع والذكرى الأولى لتحرير ساحل حضرموت  من عناصر الشر والإرهاب.  . وضم الوفد الذي رأسه  كلا من:  المهندس
منذ 13 دقيقه
علي محسن الأحمر يهاجم مؤتمر حضرموت الجامع ويصف مخرجاته بالانقلاب
  هاجم اللواء علي محسن الأحمر وهو نائب الرئيس اليمني مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع واصفا اياها بالانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن . وانتقد "الأحمر" ضمنيا مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع واصفا ماحدث انه انقلاب على احلام اليمنيين .   وعلق "الأحمر" بصفحته على تويتر
منذ 17 دقيقه
سياسي جنوبي : إيجابية ونجاعة الدعم الإماراتي في المناطق المحررة نتيجة حرص الأشقاء الإماراتيين
  قال المحلل السياسي و الإعلامي الجنوبي "منصور صالح" إن ما قدمته دولة الإمارات في مؤتمر الاستجابة الإنسانية في جنيف المتعلق بإغاثة اليمن، والمتمثل بالتزامها بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة اليمن، ليس سوى مواصلة للدعم الإماراتي السخي لليمن ابتداء من الأيام الأولى للحرب،
منذ 22 دقيقه
الإصلاح يريدها حرباً في الجنوب ..
  هل تنجح ضغوطات أعداء الجنوب في إقناع الرئيس هادي بإقالة محافظي عدن وحضرموت ؟ صعّدت بعض القوى السياسية والحزبية اليمنية من حملاتها المناوئة لقيادات السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية المحررة وخصوصاً محافظتي عدن وحضرموت بغية إثارة الشارع وإحداث فوضى عارمة لتبرير
منذ 29 دقيقه
أيها العالم... إحذر السفهاء .. في اليمن !!
  نجحت دول «التحالف العربي»، ومعها الحكومة اليمنية، في حشد دعم غير مسبوق لتمويل خطة الإستجابة الإنسانية لليمن للعام 2017م ، تجاوز المليار دولار، أي نصف ما حددته اليمن في خطتها التي أطلقتها في فبراير الماضي، وقالت إنها بحاجة إليها كحد أدنى لمواجهة التزاماتها
الرئيسية اخبار المحافظات وثيقة تؤكد فشل حكومة بن دغر في المحافظات المحررة وتكشف ان انجازاتها ‘‘اعلامية فقط ‘‘
اخبار المحافظات

وثيقة تؤكد فشل حكومة بن دغر في المحافظات المحررة وتكشف ان انجازاتها ‘‘اعلامية فقط ‘‘

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - الضالع
الخميس 27 أبريل 2017 08:50 صباحاً

 

 

كشف محافظ الضالع " فضل الجعدي " عن فشل حكومة بن دغر في الوفاء بالتزاماتها تجاه المحافظات المحررة .

وقال الجعدي في رسالة بعث بها الى الرئيس هادي ان الحكومة الشرعية تجاهلت عدد من الرسائل التي وجهتها إدارته بهذا الخصوص.

واكد الجعدي ان ادارته لا تتحصل حتى على مخصصات الوقود مشيرا الى انه ورغم ذلك تقوم الحكومة الشرعية باجراءات احادية الجانب في المحافظة دون علم المحافظ.

واضاف الجعدي في رسالته ان الحكومة لم تصرف اي ميزانية تشغيلية للمحافظة حتى وان كانت ميزانية طوارىء .

محافظ الضالع قال ان تجاهل الحكومة لمطالبة دفعته الى الاعتكاف بمنزله هرباً من الاحراجات .

 

يشار الى ان محافظ لحج ايضاً يشكو من اهمال حكومة بن دغر للمحافظة وعدم دفعها اي ميزانية تشغيلية للمحافظة رغم استلام الحكومة اكثر من 300 مليار ريال مؤخراً بعد رفد البنك المركزي بعدن بسيولة جديدة طبعت في روسيا .

مراقبون قالوا ان حكومة بن دغر التي تتشكل من المؤتمر والاصلاح، تتعمد افشال محافظي المحافظات الجنوبية، الذين عينهم الرئيس هادي بعد تحرير هذه المحافظات من عناصر مليشيا الحوثي وصالح .

واضافوا ان الحكومة الحالية تسعى لإعادة رموز النظام السابق من قيادات المؤتمر والاصلاح على حساب قيادات جنوبية صاعدة، وذلك بهدف تعطيل اي مشاريع جنوبية قادمة .

 

يذكر ان وسائل اعلامية مقربة من رئيس الوزراء بن دغر، تتحدث عن انجازات في المحافظات المحررة، لم يلمس منها المواطن شي على الاطلاق، ويأتي الترويج للانجازات الوهمية، بعد ان تمكن سكريتر رئيس الوزراء الاعلامي من دفع مبالغ كبيرة لعدد من الصحف ولمواقع الاخبارية بهدف كسبها والترويج لتلك الانجازات الوهمية .

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة