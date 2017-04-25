إحتجاجا على منع ناشطين من السفر : الخارجية الالمانية تستدعي سفير اليمن لديها

افاد مصدر في السفارة اليمنية بالمانيا ان وزارة الخارجية الالمانية استدعت سفير اليمن بالمانيا د يحي الشعيبي وذلك على خلفية منع نشطاء من عدن لحضور اللقاء الذي دعت له منظمة بيرجهوف الالمانية بخصوص الامن والقضاء بالعاصمة عدن والمكلا ... اللقاء الذي حضرة وفد حضرموت دون اي عراقيل.

وعلم موقع "شبوه برس" أن الخاريجية الالمانية قدمت لوما وتوبيخا للحكومة لمثل هذا التصرف تجاه فعالية ترعاها مؤسسة تتبع حكومة ألمانيا الإتحادية .

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