116 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي 450 مليون دولار من السعودية والامارات والكويت لليمن

جنيف / سويسرا

أعلن قبل قليل في مؤتمر دعم خطة الاستجابة الانسانية لدعم اليمن عن تقديم الاتحاد الاوروبي 116 مليون يورو والسعودية 150 مليون دولار والكويت 100 مليون دولار والامارات 100 مليون دولار و50 مليون دولار من المانيا في المؤتمر الذي يشارك فيه د. احمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء الذي القى كلمة قال فيها ان مساعدات الاشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان ومصر وصلت إلى صعدة والحديدة وتعز والمخا وجميع المدن اليمنية ووصلت لكل أسرة .

ومازال ممثلو وفود عدد من دول العالم المشاركة في المؤتمر الذين لم يلقوا بعد كلماتهم للاعلان عن حجم دعمهم للعملية الانسانية .11

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