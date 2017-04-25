مسئولون إماراتيون ومحافظ سقطرى يفتتحون مدينة زايد السكنية
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شبوه برس - خاص - سقطرى
الثلاثاء 25 أبريل 2017 10:57 مساءً
افتتح مسئولون إماراتيون من الهلال الأحمر الإماراتي ومحافظ سقطرى سالم السقطري يوم الثلاثاء مدينة زايد السكنية .
وقام المسئولون بافتتاح المدينة التي بنيت خلال الأشهر القليلة الماضية بدعم إماراتي وطافوا في أرجائها .
وتحدث المحافظ خلال حفل الافتتاح موجها شكره للإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الجهود المبذولة من قبلهم .
وتتضمن المدينة السكنية عشرات الشقق بالاضافة الى مسجد وتعمل بالطاقة الشمسية
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