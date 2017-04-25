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لجنة خريجي النفط الحضارم تؤيد وتبارك مخرجات ‘‘مؤتمر حضرموت الجامع‘‘

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شبوه برس - خاص - المكلا
الثلاثاء 25 أبريل 2017 10:53 مساءً

 

وصفت لجنة خريجي النفط الحضارم "مؤتمر حضرموت الجامع" بأنه "النواة التي تنطلق منها كل القرارات و التوصيات التي من شأنها أن تلبي طموحات ابناء حضرموت في إستعادة كامل حقوقهم التي تم سلبها في عهد الأنظمة الظالمة البائدة"  مشيرين إلى أن ما حدث في الـ ٢٢ من ابريل ما هو إلا حدث تاريخي كبير يسجل في تاريخ حضرموت الزاخر بالصفحات المجيدة حيث إجتمعت كل ألوان و أطياف المجتمع الحضرمي و رسموا أروع لوحة فنية في التسامح و إتحاد الكلمة و حبهم لهذه الارض وسعيهم لرقي و رخاء إنسانها.

 

وأعربت لجنة خريجي النفط الحضارم ونيابةً عن جميع الخريجين عن تأييدهم ومباركتهم ودعمهم لمخرجات المؤتمر ما جاء فيها جملة و تفصيلا ، و خصوصا فيما يتعلق بنقل مقرات الشركات النفطية العاملة في حضرموت من صنعاء إلى المكلا عاصمة الإقليم مؤكدين بأنهم سيساهمون بدورهم في تحقيق ما جاء فيه من بنود وتوصيات.

 

*- صلاح بوعابس

 

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