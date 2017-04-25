في لقائهم بالرئيس : قبل أن يجف حبر وثيقة الاجماع الحضرمي خرجوا عن الإجماع

الاخوة الذين التقوا فخامة رئيس الجمهورية في الرياض اليوم تقدموا اليه بمطلب لاينسجم مع الاجماع الذي شكلته وثيقة قرارات مؤتمر حضرموت الجامع السبت الماضي.

فحسب ما علمته من مقال احد المشاركين في الوفد بأنهم طالبوا الرئيس بإعلان الإقليم السادس ضمن وثيقة اقاليم اليمن الاتحادية ذات الصِّلة بمخرجات الحوار اليمني ٢٠١٣ .

وهو مطلب تجاوزه الحضارم في اطار وطني جامع تشكل مؤخرا من خلال #مؤتمر_حضرموت_الجامع ووثائقة المعلنة والتي قررت ان حضرموت اقليما في اطار جغرافي يقتصر على حدود حضرموت المحافظة، وهذا خيار محل توافق .. فلماذا يخرج هؤلاء في كل مرة ويذهبون الى خيارات احادية تطعن في وحدة الصف !!

تمنيت انهم حملوا وثيقة قرارات مؤتمر حضرموت الجامع بما مثلته من نقطة قوة وانتصار حضرمي ومنجز تاريخي .. او حملوا ملف منفذ الوديعة، لا ان يذهبوا اليه حاملين تناقضاتنا ونقاط ضعفنا في وقت صاحت فيه صنعاء بأفرعها جميعا ألماً ورعبا من نجاحات #المكلا .

محمد بن ماضي

٢٥ ابريل ٢٠١٧

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