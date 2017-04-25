إستشهاد 4 وجرح 8 من أفراد اللواء 19 إثر سقوط قذيفة بعسيلان شبوه دارات اشتبكات عنيفة يوم أمس وقصف متبادل بين ابطال اللواء الجنوبي 19 مشاة من جهة ومليشيات الحوثي وصالح من جهة اخرى حيث تركزت تلك المعارك في جبهة لخيضر موقع الخزان وحدات المدفعية والصواريخ استهدفت احدمواقع المليشيات في بلبوم وقتل عددمنهم وجرح اخرين من جهة اخرى

صحفي بتعز يكشف عن قيام ‘‘خلية إخوانية‘‘ بانتحال صفة ‘‘الإستخبارات العسكرية‘‘ لتهديد الصحفيين كشف صحفي يمني بمحافظة تعز، عن تهديدات وصفها بــ « الوقحة » تمارسها خلية تابعة لحزب الإصلاح « فرع التنظيم الدولي للإخوان الملسمين باليمن» ضد الإعلاميين في تعز. وقال الصحفي محمد سعيد الشرعبي في منشور له بصفحته على الفيس بوك: « ان خلية امنية اخوانية

لن نتقاتل أيها الأوغاد كما خططتم لذلك وتسعون إليه !! لن نتقاتل أيها الأوغاد كما خططتم .. لقد جريتونا إلى صراعات عشرات السنين وفقدنا وطن واستحوذتوا على كل الثروة وعملتم على تقسيمنا بأموالنا - اليوم انتم من تقاتلتو حتى داخل المساجد من أجل السلطة وأصبحت ارضكم شمالا تخضع للهيمنة الإيرانية عبر اذنابهم الحوثيين

اللواء سالم سعيد المنهالي : يكتب عن اليوم التاريخي لتحرير المكلا وقوات النخبة خاطب اللواء الركن سالم سعيد المنهالي قوات النخبة الحضرمية في يوم عيدها بتحرير المكلا وساحل حضرموت : النخبه الحضرميه ممثله بقيادتها الزميل اللواء فرج سالمين البحسني واخوانه واولاده الضباط والصف والجنود فردا فردا لكم نحني رؤوسنا مجدا وتخليدا لمأ ثركم البطوليه وعزمكم