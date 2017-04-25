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إستشهاد 4 وجرح 8 من أفراد اللواء 19 إثر سقوط قذيفة بعسيلان شبوه

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شبوه برس - خاص - عسيلان شبوه
الثلاثاء 25 أبريل 2017 08:36 صباحاً

 

دارات اشتبكات عنيفة يوم أمس وقصف متبادل بين ابطال اللواء الجنوبي 19 مشاة من جهة ومليشيات الحوثي وصالح من جهة اخرى حيث تركزت تلك المعارك في جبهة لخيضر موقع الخزان  وحدات المدفعية والصواريخ استهدفت احدمواقع المليشيات في بلبوم وقتل عددمنهم  وجرح اخرين

من جهة اخرى التحق بركب  #الشهداء_عصر نفس اليوم _كل_من..

1-الشهيدالبطل فارس احمد علي عبدالله الحمصي

2-الشهيد البطل انيس احمدعبدربة حقاش

3-الشهيدالبطل فواز محمد احمد مهدي

4-الشهيد البطل مهدي علي علي مبارك شنع

 

#واصابة_كل_من..

1_ناصرعلي ناصرالقرقمي النسي

2_وافي عبدالله دعمان النسي

3_محمدصالح مبارك غانم

4_ناصرسالم علي عشل

5_علي صالح جعبل احمد ابوبكر

6_اصيل حسين العسودي

7_خالد احمد محمد صالح

8_زيادعلي محمد

 

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