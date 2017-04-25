صحفي بتعز يكشف عن قيام ‘‘خلية إخوانية‘‘ بانتحال صفة ‘‘الإستخبارات العسكرية‘‘ لتهديد الصحفيين

كشف صحفي يمني بمحافظة تعز، عن تهديدات وصفها بــ « الوقحة » تمارسها خلية تابعة لحزب الإصلاح « فرع التنظيم الدولي للإخوان الملسمين باليمن» ضد الإعلاميين في تعز.

وقال الصحفي محمد سعيد الشرعبي في منشور له بصفحته على الفيس بوك: « ان خلية امنية اخوانية تنتحل صفحة الاستخبارات العسكرية بتعز».

وأضاف « ان هذه الخلية تهدد الإعلاميين والناشطين بمتابعة كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحذرهم من إنتقاد تجار الحرب ».وطالب الصحفي الشرعبي، « الاستخبارات العسكرية» بإصدار بيان رسمي حول الأمر، مالم فإن قائد المحور وقادة الألوية وقيادات حزب الإصلاح سيحملون مسؤولية التهديدات المتداولة باسم جهة رسمية.وفي تغريدة أخرى له، هاجم الشرعبي تلك الخلية الاخوانية قائلاً: «بيادق المافيا يهددون الإعلاميين والصحفيين في تعز بعصاء جديدة "الإستخبارات العسكرية" التي يترأسها أحد كائنات التنظيم الدولي للإخوان».

ووجه رسالة بالنيابة عن كل الصحفيين والناشطين في تعز قال فيها : «قولوا لإستخبارات التنظيم حقكم تحمي مولدات الكهرباء في جمال!! قولوا لهم يمنعوا فرق الاغتيالات من تصفية الأفراد والضباط إذا لم يكونوا طرفا !! قولوا لهم يذهبوا يحاربوا طيور الجنة في سوق الصميل او المفصعين في ديلوكس !! قولوا لهم الإعلاميين والصحفيين خط أحمر، ومن سيتعرض لهم سوف نجرعهم دروسا قاسية في الوطنية والعمل الاستخباراتي بمساعدة مختصين !!»

اتبعنا على فيسبوك