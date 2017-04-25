لن نتقاتل أيها الأوغاد كما خططتم لذلك وتسعون إليه !!

لن نتقاتل أيها الأوغاد كما خططتم .. لقد جريتونا إلى صراعات عشرات السنين وفقدنا وطن واستحوذتوا على كل الثروة وعملتم على تقسيمنا بأموالنا -

اليوم انتم من تقاتلتو حتى داخل المساجد من أجل السلطة

وأصبحت ارضكم شمالا تخضع للهيمنة الإيرانية عبر اذنابهم الحوثيين والشيطان الأكبر عفاش وبدلا من أن تسعو إلى تحرير شمال اليمن بدعم من التحالف للسنة الثالثة على التوالي لم ينتصر أحد بل والحقيقة لايريد احدمنكم أن ينتصر على الآخر

ولأن الجنوبيين لايمكن أن يفرطو في عروبتهم ..ارتقى مهم أكثر من 1500 شهيد في جبهات الشمال اي أكثر من شهدائكم "في ارضكم ولازال الجنوبيين يسطرون أروع الملاحم شمالا بينما انتم جنوبا تعملون وفقا لوصية عفاش يجب أن يظل الجنوب الفرع .

وأصبحت جبهات نهم وصرواح والجحملية وأخواتها لاتساوي شيئا عن الجبهة الكبرى التي فتحتوها قي عدن وعلى الرغم من امتلاككم كل المقومات من سلطة وأموال ولكن طيلة سنتين تتلقون هزيمة تلو الأخرى

فشلتوا في الفوضى ولم تفلحو في المناطقية احرقتو الأطفال والنسا في حربكم القذرة بالخدمات

الذي لايعلم أو لايزال مغرر به في معرفة نواياكم علية أن يسأل لماذا لم تعود قناة عدن وحتى الإذاعة ؟؟

الجواب بكل بساطة لانكم خططتو إلى قتال بين الجنوبيين

نعم سنختلف في وجهات النظر من أجل عاصمتنا عدن ولكن لن نتقاتل على عدن مهما بذلتو من أموال وضخ إعلامي وشراء الذمم --

سنظل نساند الرئيس هادي والتحالف عن قناعة وليس مصلحة كما تفعلون

الجنوبيين تعلمو من الماضي جيدا ومن لازال لم يتعلم سيكتشف ماذا تدبرون لنا في الجنوب

لقد تخلو عنكم ابنا جلدتكم فلا تراهنو على من تخلو على عفاش الذي يتفوق عليكم قوة وخسة وخبث

#عدنأن_أﻻعجم

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