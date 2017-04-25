اللواء سالم سعيد المنهالي : يكتب عن اليوم التاريخي لتحرير المكلا وقوات النخبة

خاطب اللواء الركن سالم سعيد المنهالي قوات النخبة الحضرمية في يوم عيدها بتحرير المكلا وساحل حضرموت : النخبه الحضرميه ممثله بقيادتها الزميل اللواء فرج سالمين البحسني واخوانه واولاده الضباط والصف والجنود فردا فردا لكم نحني رؤوسنا مجدا وتخليدا لمأ ثركم البطوليه وعزمكم وعزيمتكم التي لا تلين لكم كل المجد لكم الاحترام والتقدير

جاءت رسالة اللواء المنهالي الى قوات النخبة عبر موقع "شبوه برس" جاء فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اليوم يوم تاريخي سطره وعمده ووثق مأثرته البطوليه بدماء كوكبه من شهداء النخبه العسكريه الحضرميه الوريث الشرعي لجيش الباديه يعتبر يوم تحرير مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت من قبضة التنظيم الارهابي ( تنظيم القاعده )وانصاره فارق سياسي وعسكري في تاريخ حضرموت مميز سوف تتوارثه الاجيال القادمه وسيضل خالدا مخلدا في ذكريات وصفحات التاريخ العسكري المشرف للنخبه الحضرميه خاصه ولحضرموت عامه ( النخبه من حضرموت وحضرموت النخبه)

بهذه المناسبه الغاليه والعزيزه على قلوبنا ازف التهاني الحاره من الاعماق الى اولادي واخواني في النخبه الحضرميه ممثله بقيادتها الزميل اللواء فرج سالمين البحسني واخوانه واولاده الضباط والصف والجنود فردا فردا لكم نحني رؤوسنا مجدا وتخليدا لمأ ثركم البطوليه وعزمكم وعزيمتكم التي لا تلين لكم كل المجد لكم الاحترام والتقدير النخبه وقيادتها خط احمر

كما نهنيء قيادتي السلطه المحليه في المحافظه في الساحل والوادي وكل جماهير شعبنا الصامد قاطبه في حضرموت الداخل والمهاجر بيوم النصر بيوم التحرير بهذه الذكرى الخالده التي ظهرت فيها المكلا خاصه وحضرموت عامه في هذا الموكب المهيب وهي تزف بشائر النصر والامن والاستقرار والتنميه ولبست حلتها الجديده حلة النصر والثبات والتمكين باذن الله

وحضرموت تحتفل بهذا الحدث التاريخي يكون علي لزاما بالمناسبه ان اتوجه بالشكر والتقدير والعرفان الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وحكومة وشعب المملكه والى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان وحكومة وشعب دولة الامارات وكافة دول التحالف العربي الذي تقوده المملكه العربيه السعوديه ودولة الامارات العربيه المتحده على ما بذلوه من تصميم وجهود جباره لاعداد وتدريب وتأهيل وتسليح قوات النخبه ومشاركتهم مشاركه فعليه على ارض المعركه توجت بتحرير المكلا عاصمة المحافظه من برثن الارهاب في معركه خاطفه سريعه من الحركه توجت بهذا النصر الخالد الذي يعتبر عقد شراكه اخويه ابدي لايسقط بالتقادم اطلاقا سيضل هذا النصر يضرب بجذوره في عمق العلاقات التاريخيه بيننا

هذا يوم التحرير يوم النصر هذا يوم النخبه الحضرميه وقيادتها الابيه التي قدمت كوكبه من الشهداء والجرحى الذين قدموا حياتهم فداء لحضرموت ومستقبلها ومستقبل الاجيال القادمه اللهم اني اسألك بكل اسما هو لك ان ترحم شهدائنا رحمه واسعه وان تجعل الفردوس الاعلى مثواهم وان تتقبلهم مع الشهداء والصديقين وان توردهم حوض نبينا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم وتسقيهم من يديه الكريمتين الشريفتين شربه هنيه مريه لايضمون بعدها اللهم يا حنان يا منان من عاجلا بشفأك العاجل على جرحانا لاشفاء الا شفأك والبسهم ثوب الصحه والعافيه وردهم الى اهليهم ونخبتهم سالمين غانمين اللهم امين

في ختام هذه التهنئه اتوجه بالتهاني والمؤاساه الى كافة اباء وامهات وزوجات واولاد وذوي الشهداء عليهم رحمة الله اشهد انهم كانوا ابطال عزيزين غاليين عليكم و علينا وعلى الشعب الحضرمي كافه كتبت لهم الشهاده فداء وتضحيه لحضرموت وكتب لحضرموت النصر ولكم العزه والشرف اكرمتم حضرموت باغلى ماتملكون فلذات اكبادكم

الشهداء والجرحى امانه في اعناق السلطه المحليه وقيادة. النخبه وفي اعناقنا جميعا في كل زمان ومكان لن ننساكم لن ينساكم الحضارم لن ينساكم التاريخ لكم المجد

دمتم ودامت افراح وانتصارات حضرموت ومبروك عليكم يوم التحرير يوم النصر

اللواء الركن سالم سعيد المنهالي

اليوم 24 ابريل. 2017

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