بسبب القات : مدير أمن مديرية حوف يقدم استقالته والسلطة المحلية ترفض

قدم مدير أمن مديرية حوف استقالته من قيادة أمن المديرية اليوم ، ويعود سبب الاستقالة الى تعاطف مدير أمن المحافظة مع مهربين القات التي تم ضبطهم الساعة السابعة مساء امس ، وتم اطلاقهم سراحهم الساعة 12 ليلا من قبل مدير أمن المحافظة .

وعلم "شبوه برس" أنه قد تم رفض استقالة مدير امن مديرية حوف و السلطة تتعهد بالوقوف مع اي قرار يتخذه في مصلحة أمن حوف والمحافظة وفتح قنوات لتواصل المباشر مع قيادة السلطه في المحافظة ..

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