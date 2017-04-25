بسبب القات : مدير أمن مديرية حوف يقدم استقالته والسلطة المحلية ترفض
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شبوه برس - خاص - الغيظة المهرة
الثلاثاء 25 أبريل 2017 08:03 صباحاً
قدم مدير أمن مديرية حوف استقالته من قيادة أمن المديرية اليوم ، ويعود سبب الاستقالة الى تعاطف مدير أمن المحافظة مع مهربين القات التي تم ضبطهم الساعة السابعة مساء امس ، وتم اطلاقهم سراحهم الساعة 12 ليلا من قبل مدير أمن المحافظة .
وعلم "شبوه برس" أنه قد تم رفض استقالة مدير امن مديرية حوف و السلطة تتعهد بالوقوف مع اي قرار يتخذه في مصلحة أمن حوف والمحافظة وفتح قنوات لتواصل المباشر مع قيادة السلطه في المحافظة ..
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