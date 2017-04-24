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اخبار المحافظات

سياسي جنوبي يدعو الى إخراج المعسكرات من العاصمة عدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 24 أبريل 2017 10:28 صباحاً

 

دعا السياسي والإعلامي الجنوبي لطفي شطارة الى اخراج المعسكرات من داخل مدينة عدن.

جاء ذلك على خلفية الانفجارات التي هزت احد معسكرات الالوية الرئاسية في جبل حديد صباح اليوم وخلفت 20 ما بين قتيل وجريح.

 

وقال شطارة بمنشور له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أخرجوا معسكراتكم والويتكم وجنودكم من عدن .. عدن أفضل بدون سلاحكم الذي تكدسونه.. أرحلوا واتركوا عدن تتنفس هواء بحرها بدون دخان بارود أسلحتكم وقذائف هويتكم التي لا تستغنون عنها.

 

وأضاف صار الرعب يسيطر علينا قبل ان ننام واول ما نصحى .. ماذا تريدون من عدن ، اذا هناك رجل رشيد بينكم ليقول لنا ما هي الحكاية وماذا تريدوا ومتى ستنهون هذا العبث .. أرحموا عدن.

 

وأشار شطارة عدن تريد ان تجنح للسلم والتنمية بعد مشوار طويل من الاجرام بحقها وسكانها، مؤكدا أن السلاح ليس عنوانا للرجولة

 

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