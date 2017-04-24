ماذا يفعل بن دغر والـ 25 وزير من حكومته في جنيف

25 بين وزير ومسؤول ومرافقين لرئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وصلوا جنيف لاجتماع دولي لاغاثة اليمنيين سيعقد يوم 25 الجاري برعاية سويسرا والسويد وصلوا إلى جنيف قبل اللقاء بأيام ..

الاجتماع مقرر له من ٩ آلى ٦ مساء والغداء سندويتشات حسب برنامج الإجتماع وبعده كل وفد اوربي الى المطار .. حكومتنا التي تتصرف وتبعثر بالأموال ولتبرير بقائها في جنيف ، قررت عقد إجتماع لكل سفراء اليمن في أوربا هناك ..

تخيلوا حجم الإنفاق على 25 شخص برفقة رئيس الحكومة ويضاف لهم عدد السفراء في كل أوربا.. كم مبالغ سيتم انفاقها بين طيران وفنادق ومصروف نقدي وووووو .. هذه الحكومة التي تعيش بلادها حالة حرب جعلت أحد السفراء الأوربيين يتهكم في دردشة سريعة مع أحد اصدقائي مقيم في دولة عربية بأنها حكومة غير مسؤولة بل وفاشلة .

للأسف حكومة تعيش على مساعدات التحالف فبدلا من عودتها إلى الداخل وانفاق هذه الأموال على مواطنيها، نجدها تبعثر وتسرق بل وتشتري الذمم بأموال الصابرين في المناطق المحررة.

*- لطفي شطارة

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