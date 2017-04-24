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الاثنين 24 أبريل 2017 10:02 صباحاً

بقاء حكومة بن دغر يؤسس لمرحلة شبيهه بما بعد عام 1994م

ياسر اليافعي
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بقاء الحكومة الحالية بطاقمها الحالي هو كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ..

والاخطر انه يؤسس لمرحلة شبيهه بما بعد عام 1994 من تقاسم للوظائف العامة والمناصب الرفيعة، وبالتالي العودة بناء الى نقطة الصفر واغراقنا في فساد لا يمكن ان نخرج منه على الاطلاق .

والمشكلة الاكبر ان هذه الحكومة هي حكومة استنزاف للتحالف يستلمون رواتب بالدولار وبمالغ تتجاوز العشرة الالاف دولار للوزير و 4 الف دولار للوكيل المشكلة كلهم عاطلين عن العمل ومغتربين في الخارج ولا يقدموا شي ..

واحسبوا كم وزراء ووكلاء في هذه الحكومة، كل وزير يعين اولاده واولاد قريته وهكذا ! .

 

على التحالف العربي للحفاظ على الانتصارات التي تحققت ان يضغط لتشكيل حكومة جديدة وفق افرازات ومعطيات الحرب الاخيرة وذلك بهدف إدارة المحافظات المحررة واستكمال الانتصارات في الجبهات والتأسيس لمرحلة ما بعد الحرب ...

بقاء الحكومة الحالية كارثي وسيدفع ثمنه الجميع نحن والاجيال والتحالف العربي .

 

#ياسر_اليافعي

 

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