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قرقاش : الإمارات ثابتة في دورها ضمن التحالف في اليمن

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شبوه برس - متابعات - ابوظبي
الخميس 23 فبراير 2017 08:54 صباحاً

 

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمارات في دورها ضمن التحالف الذي تقوده السعودية ثابتة راسخة، مشيراً الى ان خبث الخبيث  لن ينجح أمام تضحيات أبناء الإمارات في اليمن.

 

وقال معاليه في حسابه على تويتر" "الخطاب المفتوح" الداعي إلى وحدة الصف والكلمة يضيف إلى جهود "التحالف العربي" في اليمن، غير الخطاب المسموم الذي يهدف إلى التفرقة والحزبية.

 

وأضاف" ولكل خبيث ومتصيد نقول له إن دور الإمارات في اليمن هو دور دولة بجسد وسواعد وأسنان، ولن ينجح خبث الخبيث أمام تضحيات أبناء الإمارات في اليمن.

 

وتابع "نقول للخبيث إن الإمارات في دورها ضمن التحالف الذي تقوده السعودية ثابتة راسخة، ولا يستوي من يقاتل ويضحي بسواعده وأسنانه مع ثرثرة اللئيم".

 

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