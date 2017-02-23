قوات النخبة تعثر على قذائف وقنابل بأحد أحياء مدينة المكلا

تمكنت قوات النخبة الحضرمية مساء يومنا هذا من العثور على ثلاث قذائف هاون وعدة قنابل في أحد أحياء مدينة المكلا .

حيث تمكنت الفرقة الهندسية الخاصة بتفكيك المتفجرات والألغام بالمنطقة من التعامل مع هذه المضبوطات بالشكل المطلوب .

الجدير بالذكر أنه خﻻل هذه الفترة الأخيرة تمكنت قوات النخبة وبتعاون المواطنين بإبلاغهم المباشر عن كل ما يثير الشك والريبه وبعد توجيهات قائد المنطقة العسكرية الثانية سيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني من تفكيك عدد من العبوات التي تحاول من خﻻلها بقايا عصابات الإرهاب من خلق إقلاق أمني تنعم به مدن حضرموت .

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