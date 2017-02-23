خلال أقل من 24 ساعة : استشهاد العقيد الصبيحي في جبهة المخاء

استشهد مساء اليوم الاربعاء العقيد عبده محمد سعيد الكيس الصبيحي في جبهة المخأ.وقال مصدر عسكري لـ شبوه برس -: أن العقيد عبده محمد سعيد الكيس الصبيحي استشهد بعد استهدافه من قبل مليشيات صالح والحوثيين في جبهة المخاء, ولم يوضح المصدر تفاصيل استشهاد الصبيحي .

وشارك العقيد الصبيحي في معارك كثيرة ضد مليشيات صالح والحوثيين بينها معارك تحرير عدن والوهط والعند ومعارك باب المندب وكهبوب وجبهة حيفان.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على استشهاد اللواء القائد احمد سيف اليافعي.

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