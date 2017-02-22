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رئيسية المؤتمر الحضرمي الجامع تستعرض تنفيذ برنامج اللقاءات بالمكونات السياسية واﻻجتماعية ومنظمات المجتمع المدني

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شبوه برس - خاص - المكلا
الأربعاء 22 فبراير 2017 10:37 مساءً

 

عقدت اللجنة التحضيرية الرئيسية لمؤتمر حضرموت الجامع اليوم في مقرها بالمكﻻ اجتماعا استعرضت خلاله مجمل اﻻنشطة والفعاليات الجاري تنفيذها من قبل اللجنه وفي مقدمتها اللقاءات مع القوى السياسية واﻻجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في مختلف مديريات المحافظه في ساحل ووادي وصحراء حضرموت.

 

ووقف الاجتماع أمام ماتم تنفيذه من برنامج اللقاءات التي دعت اليها اللجنه مع تلك الفعاليات السياسية والمجتمعية والمدنيه لمناقشة مسودة اﻷسس والمعايير ﻻختيار أعضاء الهيئة العليا والذي بدأ تنفيذه اﻻسبوع الماضي باللقاء مع قيادات اﻻحزاب السياسية ثم بقيادات مكونات الحراك الجنوبي ثم قيادات النقابات العمالية واﻻتحادات التعاونية والجمعيات السمكية والزراعيه والمكونات والمنظمات النسوية والنقابات المهنية والنوعيه، حيث أشادة اللجنه بتلك اللقاءات وماتمخض عنها من نتائج ايجابيه تصب في مصلحة تطوير اداء اللجنة التحضيرية وتقديم المﻻحظات والمقترحات المفيده بشأن اﻷسس والمعايير المقترحه ﻻختيار أعضاء الهيئة العليا.

 

كما وقفت اللجنة الرئيسية لتحضيرية المؤتمر الحضرمي الجامع أمام جمله من الهموم التي يعاني منها المجتمع الحضرمي منها انهيار العملة المحلية امام العملات اﻻخرى وماترتب عنه من ارتفاع في اﻻسعار وغلاء المعيشه واستمرار البسط واﻻستيلاء على أراضي الدوله من قبل البعض باﻻضافة الى تأخر صرف مرتبات المتقاعدين العسكريين وعدد من المؤسسات واﻻدارات الحكوميه، وعبرت عن تضامنها الكامل مع جميع فئات المجتمع الحضرمي الذي تضع نفسها الى جانبهم من اجل توفير حقوقهم، مطالبة الجهات المعنية في المحافظة والحكومه بسرعة معالجة تلك القضايا ورفع المعاناه عن كاهل مواطني المحافظه.

 

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