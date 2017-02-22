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اخبار المحافظات

حزب الإصلاح والدور الخفي الذي يمارسه ضد محافظ العاصمة عدن ومدير أمنها..!

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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 22 فبراير 2017 10:32 مساءً

 

محافظ العاصمة عدن عيدروس الزبيدي ومدير امنها شلال شائع لايمتلكون العصى السحرية التي ستغير الوضع لكنهم يقومون بعمل عظيم هذا ليس دفاع عنهم ولا تلميع لصورهم وانما هي الحقيقة التي يجب ان تقال ويجب ان يدركها الجميع بكل شفافية ويجب ان يدرك الجميع ان معركة عفاش والحوثي لم تنتهي هنا في عدن فهناك طرف ثالث يلعب دور البديل لهم في هذه المعركة وهو الدور الاخطر والادهى والمتمثل بالفساد والارهاب والقتل وهذا الدور يتقنه حزب الاصلاح .

 

حزب الاصلاح الذي يحاول افشال كل عمل يقوم به اي شخص مخلص من أبناء الجنوب ولكم عبرة فيما يحصل من جرائم متطرفة وتفجيرات واستهداف لشخصيات جنوبية فكل هذا استمرار للمعركة ونحن نتذمر نقول لماذا يستمرون بهذه المناصب .

ولم نستحضر في افكارنا انهم الهدف الاول الذي يريد العدو ازاحته وان هذه الشخصيات تتعرض لخطر الموت في كل لحظة فليعلم ان الهدف من مواصلة هذه الحرب هوا ابعاد شلال والزبيدي وكل جنوبي مخلص .

 

ليتسنى للإصلاح الاستحواذ على المناصب وهذا يضمن لهم تحقيق كل اهدافهم واولها دفن قضيتكم الجنوبية وفرض مشاريعهم الوحدوية الجديدة .

 

 ويجب ان يفهم الجميع ان حزب الاصلاح وجه اخر لعفاش بل هو الوجه الاقبح الذي استخرجه عفاش .. ليقتل الجنوبيون منذو الوهلة الاولى لقيام الوحدة بين الشمال والجنوب عام 1990م .

فمن المعيب ان نلوم شلال والزبيدي ومن العيب عدم فهمنا للأمر الواقع 

*- محمد فهد الجنيدي

 

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