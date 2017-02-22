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السيد الجفري ينعي الشهيد أحمد سيف اليافعي

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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 22 فبراير 2017 10:26 مساءً

 

بسم الله الرحمن الرحيم

نــعـي

لازال الجنوب العربي يقدم قوافل الشهداء في كل الجبهات، ففي جبهة المخا ، بعد الشهداء عمر الصبيحي والزامكي وغيرهم من الشهداء من كل مناطق الجنوب العربي ومن أشقائنا في التحالف كان آخرهم شهيدي الإمارات العربية المتحدة، ولحقتهم قافلة من الشهداء والجرحى مساء أمس تجاوز عددها الخمسين بين شهيد وجريح يتصدرهم الشهيد البطل اللواء ركن أحمد سيف المحرمي اليافعي ، نائب رئيس الأركان.

 

هذا الرجل القائد قد عرفته قبل الحرب هذه ووجدته مثقفاً جنوبياً وطنياً وقائداً عسكرياً صلباً ، وأذكر أنني سألت عنه، وعن اللواء فضل حسن، الشهيد البطل جعفر محمد سعد فكان رده أنهما أفضل قادة العمليات الميدانية وأكفأها وأن دورهما في التحرير كان أساسياً.

 

لقد خسر شعبنا الجنوبي العربي أحد أهم قادته في معركة دفاعاً عن كل المنطقة ضد محاولات التمدد الإيراني ، من منطلق شراكتنا مع التحالف العربي في معركة الدفاع عن المنطقة والأمة واختلطت دماء أبنائنا بدماء أشقائنا في التحالف في معركة الشرف هذه ..وأيضاً دفاعاً عن مناطق اليمن الأسفل التي تعاني مظلمة تاريخية تستوجب انعتاقها منها، ودفاعاً عن الشرعية في اليمن الشقيق ضد الإنقلابيين.

 

رحم الله الشهيد البطل المحرمي ورحم الله كل شهداءنا وشهداء الأشقاء وأسكنهم فسيح جناته.

 

عبدالرحمن علي بن محمد الجفري

رئيس الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال (الهيئة).

رئيس حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابـطة)

*22 فبراير 2017م*

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