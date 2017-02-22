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مجلس الحراك الجنوبي بمديرية عين ينعي وفاة احد قياداتهم

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شبوه برس - خاص - بيحان القصاب
الأربعاء 22 فبراير 2017 06:55 مساءً

 

 نعى مجلس الحراك الجنوبي لتحرير واستقلال الجنوب بمديرية عين وفاة المغفور له بأذن الله الفقيد ناجي علي عبدالله الصفري المصعبي والذي وافته المنية مساء هذا اليوم  الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2017م بمديرية عين قرية تمره.

 هذا ويعتبر الفقيد المناضل ناجي الصفري من اوائل الذين  انخرطوا في الحراك السلمي الجنوبي عند تاسيسة وشارك في جميع المظاهرات والاحتجاجات ضد قوات الاحتلال في عدن والمكلا وعتق وبيحان كما يعتبر احد المشاركين باعتصام ساحة العروض بخور مكسر.

كما يعتبر الفقيد احد المبعدين العسكريين الجنوبيين عام 1994م.

 

لقد مثل رحيل المناضل ناجي الصفري المصعبي خساره كبيره على ابناء مديرية عين خاصه ومديريات بيحان ومحافظة شبوه بشكل عام نظرا لمواقفه البطولية للدفاع عن الجنوب ابان الغزو الحوثي وعن استقلاله.

رحم الله الفقيد وتغمده بواسع الرحمة والهم اهله وذويه الصبر والسلوان وانأ لله وانأ الية لراجعون.

 

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