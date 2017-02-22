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أول تعليق من العميد الإماراتي ناصر مشبب العتيبي على استشهاد اللواء اليافعي

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شبوه برس - متابعات - ابوظبي
الأربعاء 22 فبراير 2017 06:45 مساءً

 

قال العميد ناصر مشيب العتيبي قائد القوات الإماراتية في اليمن، في أول تعليق له على استشهاد اللواء أحمد سيف اليافعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة اليمنية، إن اليافعي من أشرف وأنبل رجال اليمن الذين خدمت معهم شخصياً.    

وأضاف في حوار متلفز: "شهادتي فيه مجروحة وتعلمت منه الكثير، وهو يسبقني سناً وأقدم مني في الرتبة وكان معلماً لي".

 

وظهر العميد ناصر مشبب العتيبي قائد القوات الإماراتية في اليمن، في لقاء مع قناة أبوظبي، اليوم الأربعاء، نافياً بذلك وبشكل قاطع كل الشائعات التي تداولت أنباء عن مقتله أو إصابته في اليمن.

 

وتحدث العتيبي عن معرضيْ "أيدكس" و"نافدكس" 2017، الجاريين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة واسعة من أبرز دول العالم.

 

ونعى اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي نائب رئيس أركان قواتهم اللواء الركن أحمد سيف اليافعي، الذي قتل اليوم الأربعاء في قصف صاروخي استهدفه بأطراف مدينة المخا اليمنية الساحلية.

 

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