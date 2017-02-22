إلى أبناء الجنوب في المخا .. ‘‘انسحبوا من وكر الشيطان‘‘

أكتب والألم يعصر فؤادي وينزف دماً وتتسابق الخواطر في ذهني حتى يكاد قلمي يقطر دما ودموعا لفاجعة اليوم في المخا التي خسرنا فيها كوكبة من الشهداء ... وعلى رأسهم اللواء الشهيد أحمد سيف اليافعي وثلاثة من رفاقه العسكريين و " 32 " جريحا هم كوكبة من فرسان الجنوب ورجاله الأشاوس الذين ارتقوا إلى المجد في عليا السموات .. من أجل كرامة اليمن.. وهم يحاربون بالوكالة لقوم يعتقدون أنهم منهم وهم مع الأسف قد استكانوا للعبودية واستمرئوا المذلة والخنوع للانقلابيين القتلة الذين لا يعرفون إلا الغدر والخيانة والمكر والخداع .

و أقول لرجال الجنوب الإبطال الذين يقاتلون في جبهات الساحل الغربي في اليمن وعلى رأسهم القائد البطل هيثم قاسم : اسحب جنودك من محرقة الشمال ووكر الشيطان , وأبناؤه وحدهم معنيون بتحريره ودماء أبنائنا غالية علينا .

عودوا إلى الجنوب فأنتم أولى بالدفاع عنه وحمايته من الانقلابيين ودواعشهم المزروعة في الجنوب ولازالوا يعيثون فيه فسادا !!

وبالأمس وقبل ساعات من استشهاد اللواء اليافعي يهدي حزب الاصلاح ثلاث قاطرات محملة بالأسلحة لتنظيم القاعدة سلمت لهم في معين بجوار جبل " عكد " في محافظة أبين كانت في طريقها إلى عدن شكلا وتورية وبدون احتياطات أمنية !!

إنني أوجه هذا النداء لشباب الجنوب في كافة جبهات الشمال عودوا لوطنكم وتخندقوا فيه وقاتلوا على أرضه فالموت على ثراه أشرف لكم ودعوا اليمن لأهله ولمحسن والمقدشي !!

وما زال الخونة وسماسرة الحروب وتجار الموت ينتشرون في ربوعه ويتربصون به فالموت على ترابه أشرف من الموت على أبواب وكر الشيطان!!!

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