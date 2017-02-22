منذ
مواقع يمنية تتبع حزب الاصلاح تقتل القائد الاماراتي العميد ناصر مشبب الكتبي
  نفت مصادر عسكرية في عدن الأنباء التي تحدثت عن إستشهاد قائد القوات الأماراتية المتواجدة في اليمن ضمن قوات التحالف العربي، العميد ناصر مشبب الكتبي . وأوضحت المصادر لـ شبوه برس - أن العميد مشبب متواجد في العاصمة الإماراتية أبوظبي منذ فترة وذلك بعد إنتهاء فترة عمله في قيادة
منذ 44 دقيقه
لقاء موسع لقيادات المكونات النسوية في ساحل حضرموت يجمع على أهمية ‘‘المؤتمر الجامع‘‘
  اجمعت قيادات المكونات والجمعيات والمنظمات النسوية في مديريات المكلا , والشحر , وغيل باوزير , وبروم ميفع , والديس الشرقية على أهمية عقد "مؤتمر حضرموت الجامع" بوصفه حدثًا تاريخيًا ومحطة مهمة للوقوف أمام تطلعات وآمال أبناء حضرموت عامة في تحقيق المستقبل الذي يستحقونه
منذ 47 دقيقه
البرلماني النقيب : خسارة اللواء اليافعي لاتعوض
  قال السياسي الجنوبي عيدروس النقيب ان استشهاد اللواء احمد سيف اليافعي بجبهة المخا خسارة لاتعوض.   وقال النقيب مستعرضا سيرة اللواء الشهيد اليافعي انه ليس شخصية طارئة على الحياة العسكرية فقد تدرج فيها منذ ربيع عمره جنديا فصف ضابط فضابط فقائد تنقل في عديد مواقع قيادية
منذ 58 دقيقه
عن شرعية الاختراق المستمر .. والسؤال المسكوت عنه !!
  السؤال عن (اختراق) أدى إلى مقتل اللواء أحمد سيف المحرمي ومرافقيه هذا اليوم في المخا، ليس سؤالا للاستهلاك الإعلامي، ولكنه إجابة عن سؤال مسكوت عنه حول طبيعة المعركة وأدواتها. * اختراق الصف الجنوبي ليس وليد اللحظة، لكن الاستمرار في لعبة "الشرعية اليمنية"، حد القتال بالنيابة
منذ ساعه و دقيقه
المخا تتحول إلى ثقب أسود لرجال الجنوب : اليافعي و3 شهداء و 32 جريحا
  مع الخسارة الكبيرة بفقدان الشهيد اللواء أحمد سيف اليافعي ,هناك يوميا نزيف مستمر من الشهداء وأضعافهم من الجرحى الجنوبين في غير أرضهم ووطنهم بمنطقة المخا اليمنية وأصحاب الأرض من اليمنيين لا هم لهم غير جني الملايين واكتناز الثروات دون أن يعرضوا أنفسهم لمخاطر الرجولة
الرئيسية اخبار المحافظات مواقع يمنية تتبع حزب الاصلاح تقتل القائد الاماراتي العميد ناصر مشبب الكتبي
اخبار المحافظات

مواقع يمنية تتبع حزب الاصلاح تقتل القائد الاماراتي العميد ناصر مشبب الكتبي

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 22 فبراير 2017 02:32 مساءً
الشهيد اللواء اليافعي والعميد الكتبي

 

نفت مصادر عسكرية في عدن الأنباء التي تحدثت عن إستشهاد قائد القوات الأماراتية المتواجدة في اليمن ضمن قوات التحالف العربي، العميد ناصر مشبب الكتبي .

وأوضحت المصادر لـ شبوه برس - أن العميد مشبب متواجد في العاصمة الإماراتية أبوظبي منذ فترة وذلك بعد إنتهاء فترة عمله في قيادة القوات الإماراتية التي تشارك ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية والمتواجدة في العاصمة المؤقتة عدن .

وقالت المصادر، أن "مهمة العميد مشبب في اليمن أنتهت خلال الأيام الماضية وهو متواجد حالياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي" .. مؤكداً أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة .

 

وكانت مواقع اخبارية يمنية محسوبة على حزب الاصلاح اليمني وكثير من المدونون بأسماء مستعارة على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل عداءا للجنوب والامارات قد أشاعوا صباح اليوم خبر عن استشهاد العميد ناصر مشبب برفقة اللواء اليافعي رحمه الله تعالى .

  

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة