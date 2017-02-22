مواقع يمنية تتبع حزب الاصلاح تقتل القائد الاماراتي العميد ناصر مشبب الكتبي

نفت مصادر عسكرية في عدن الأنباء التي تحدثت عن إستشهاد قائد القوات الأماراتية المتواجدة في اليمن ضمن قوات التحالف العربي، العميد ناصر مشبب الكتبي .

وأوضحت المصادر لـ شبوه برس - أن العميد مشبب متواجد في العاصمة الإماراتية أبوظبي منذ فترة وذلك بعد إنتهاء فترة عمله في قيادة القوات الإماراتية التي تشارك ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية والمتواجدة في العاصمة المؤقتة عدن .

وقالت المصادر، أن "مهمة العميد مشبب في اليمن أنتهت خلال الأيام الماضية وهو متواجد حالياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي" .. مؤكداً أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة .

وكانت مواقع اخبارية يمنية محسوبة على حزب الاصلاح اليمني وكثير من المدونون بأسماء مستعارة على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل عداءا للجنوب والامارات قد أشاعوا صباح اليوم خبر عن استشهاد العميد ناصر مشبب برفقة اللواء اليافعي رحمه الله تعالى .

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