سياسي جنوبي : قوى النفوذ بالشرعية تساوم بمعركة صنعاء

قال الأكاديمي والباحث السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان أن قوى النفوذ المتواجدة بالشرعية اليمنية بدأت تساوم بمعركة تحرير صنعاء لمكاسب سياسية .

ونشر "بن عيدان" تغريدة له بحسابه على تويتر " قائلا يبدوا ان قوى النفوذ في الشرعية اليمنية بقيادة نائب الرئيس علي محسن الاحمر قد بدأت بشكل جدي الدخول في معركة صنعاء مع الانقلابين والمخلوع كورقة مساومة لكي تضمن هذه الفئة المتنفذة في الشرعية نتائج الحرب السياسية .

وظلت الشرعية مترنحة في معركة الحسم في دخول العاصمة صنعاء المحتلة من قبل مليشيا الانقلاب منذ انقلابها العسكري على اتفاق السلم والشراكة في وإخضاع قيادات الدولة للإقامة الجبرية في ديمسبر من العام 2014م

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