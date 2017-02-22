جرحى في هجوم بالقنابل اليدوية على حاجز تفتيش شمالي عدن

هاجم مسلحون مجهولون على متن سيارة شاص حاجز تفتيش قبالة الاستاد الدولي في مديرية الشيخ عثمان شمالي شرق عدن قبل أن يوقعوا عديد جرحى من القوة الأمنية.

وقالت مصادر محلية لـ شبوه برس = إن عناصر مسلحة بلباس مدني قامت في وقت متأخر من مساء البارحة الثلاثاء بإلقاء قنابل يدوية على تجمع أمني في دوار الاستاد الدولي أثناء مرورها في المكان دون توفر تفاصيل بشأن ملابسات التطور الأمني المفاجئ.

وهرعت سيارات الاسعاف صوب المكان دون توفر تفاصيل جديدة بشأن الحادث.

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