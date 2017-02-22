حكومة الشرعية في عدن وجريمة الإبادة الجماعية للسكان

في الأدبيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورد أن أيّاً من الأفعال التالية المرتكبة عن قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة ما بصفتها المقصودة يُعد جريمة" إبادة جماعية":

- قتل أعضاء من الجماعة.

- إلحاق أذى جسدي أو روحي بأعضاء من الجماعة.

- إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

- فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

- نقل أطفال عنوة من جماعة إلى جماعة أخرى

واعتقد أن هناك قصد واضح لتدمير عدن ومكانتها ورمزيتها، وقبل كل ذلك تدمير الأهالي في هذه المدينة الجميلة عن طريق إخضاعهم لظروف قاهرة لا تُطاق، وهذا النهج التدميري لن يتوقف طالما لم تكن هناك، في المقابل، مقاومة قوية ومتكاملة ضد هؤلاء المرتزقة واللصوص والمجرمين.

ومن هذا المنطلق، أؤيد كلياً الدعوة إلى التحرك دولياً لرفع قضية ضد الحكومة الشرعية ومن يقف وراءها، أيّ كان، للتنديد بأفعالها الدنيئة المستهدفة مدينة وجرجرتها إلى المحاكم الدولية، وهذا التحرك سيكون نوع من وسائل الضغط المشروعة، وبالمناسبة سنجد مناصرين كثر حول العالم...

أمين يافعي

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