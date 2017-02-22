عاجل : استشهاد اللواء أحمد سيف اليافعي في جبهة المخا

يهود راضون عنّا أليست الأمور تُقاس بالنتائج؟ والأحكام تُعرف بالمآلات؟ والأعمال بخواتمها تُقرأ؟ وإن كان ذلك مسلّماً فنحن إذاً جميعنا نقّدم الإسلام مشوّهاً كمنهج ودين. يا سادة. إذا لم نقدّم الإسلام أخلاقاً وسلوكاً ومعاملة، ونعي الفرق الكبير والبون بين شارون وجيرالد كوفمان، فعلينا

كلنا مخطئون وشقاة في بعضنا البعض !! يجب علينا جميعا نحن الجنوبيين يجب علينا ان نعي وندرك جيدا اننا مسؤولين عن كل ما يحدث وما وصلت اليه الامور والاحوال من تردي عام شمل كل مفاصل الحياة ولم يبقي شيء لم يشمله ! سواء من حيث الخلافات العقيمة التي شتت الجميع وجعلت الجميع مسؤول عن كل ما يحدث سابقا ولا حقا ... ففي

سياسي جنوبي : قوى النفوذ بالشرعية تساوم بمعركة صنعاء قال الأكاديمي والباحث السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان أن قوى النفوذ المتواجدة بالشرعية اليمنية بدأت تساوم بمعركة تحرير صنعاء لمكاسب سياسية . ونشر "بن عيدان" تغريدة له بحسابه على تويتر " قائلا يبدوا ان قوى النفوذ في الشرعية اليمنية بقيادة نائب الرئيس علي

جرحى في هجوم بالقنابل اليدوية على حاجز تفتيش شمالي عدن هاجم مسلحون مجهولون على متن سيارة شاص حاجز تفتيش قبالة الاستاد الدولي في مديرية الشيخ عثمان شمالي شرق عدن قبل أن يوقعوا عديد جرحى من القوة الأمنية. وقالت مصادر محلية لـ شبوه برس = إن عناصر مسلحة بلباس مدني قامت في وقت متأخر من مساء البارحة الثلاثاء بإلقاء قنابل