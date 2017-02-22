عاجل : استشهاد اللواء أحمد سيف اليافعي في جبهة المخا
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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 22 فبراير 2017 09:57 صباحاً
تواترت الأنباء منذ قليل عن استشهاد اللواء أحمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الاركان العامة القائد السابق للمنطقة العسكرية الرابعة منطقة عدن في جبهة المخا التي يقاتل فيها الجيش والمقاومة الجنوبية .
الأنباء شحيحة عن تفاصيل استشهاد اللواء اليافعي صباح هذا اليوم الاربعاء الـ 22 من فبراير 2017م في ساحات الشرف بمنطقة المخا .
استشهاد اللواء اليافعي خسارة كبرى للعسكرية الجنوبية التي قدمت قوافل من الشهداء في حرب تحرير الجنوب من العدوان اليمني الحوثعفاشي وأمتد قتالهم وبطولاتهم لتحرير الأراضي اليمنية التي تقاعس عسكريو الشرعية بقيادة على محسن والمقدشي ومليشيات حزب الاصلاح عن القيام بها .
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