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اخبار المحافظات

اللواء الزُبيدي يناقش إعادة تشغيل اذاعة عدن مع موظفيها بحضور وكيل وزارة الاعلام

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 21 فبراير 2017 11:10 مساءً

 

ناقش محافظ العاصمة عدن اللواء/ عيدروس الزُبيدي مع موظفي اذاعة عدن كيفية اعادة تجهيز وتشغيل الاذاعة التي كان لها الدور الريادي بنقل صوت الحقيقة للشعب.

وفي اللقاء استمع المحافظ الى هموم طاقم الاذاعة من موظفين ومهندسين و المشاكل التي يعانون ومنها نقص بعض اجهزة البث وصيانة بعضها وكيفية إعادة تشغيلها .

وفي سياق حديثه اكد الزُبيدي انه عمل و سوف يعمل بكل الامكانيات لتجهيز الاذاعة والقيام بما يؤدي الى عودتها للبث، كون الاذاعة سوف تسهم كثيراً في تطبيع الحياة واستقرار البلد ثقافياً واقتصادياً وامنياً من خلال الرسالة التي تقدمها ومخاطبة الجمهور بشكل مباشر.

حضر اللقاء وكيل وزارة الاعلام لقطاع الاذاعة الصحفي صالح الحميدي

 

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