الكثيري : الفرصة ملائمة لالتئام أبناء حضرموت ويقولوا كلمتهم ويحددوا شروطهم في أي تسويات قادمة

قال رئيس اللجنة السياسية المنبثقة عن لجنة الرؤية والصياغة بتحضيرية مؤتمر حضرموت الجامع "علي عبدالله الكثيري" بأن مؤتمر حضرموت الجامع يأتي في لحظة تاريخية لم تكن هناك سابقة لها في تاريخ حضرموت منذ عشرينيات القرن الماضي حتى اليوم , مؤكدًا بأن الفرصة اليوم مواتية أمام أبناء حضرموت ليجمعوا ذواتهم بعد كل التبعثر الذي حصل خلال عقود طويلة , ليقولوا كلمتهم وماذا يريدون لمستقبل حضرموت , مشيرًا إلى أن "اهمية المؤتمر تمكن في التئام أبناء حضرموت والتوافق على كلمة سواء ويقولوا رايهم حول ما يجري ويحددوا شروطهم في أي تسويات قادمة".

ونوه "الكثيري" في اللقاء الموسع الذي نظمه اللجنة التحضيرية لمؤتمر حضرموت الجامع يوم الاثنين بمدينة المكلا وشارك فيه رؤساء وقيادات اتحادات النقابات العمالية والسمكية والزراعية وفروعها نقابات العمال والجمعيات السمكية والزراعية في مختلف مديريات ساحل حضرموت إلى أن المؤتمر في الأساس جامعًا لكل أبناء حضرموت وهذا ما عمل عليه الجميع سواء في اللجنة التحضيرية وما قبل تشكيلها وحتى اليوم, ولازال الباب مفتوح لكل الاطياف والمكونات والشخصيات ان يكونوا ضمن هذا العمل ويسعوا مع الآخرين والمشاركة في حالة الانبعاث التاريخي لحضرموت من جديد , لافتًا إلى أن اللجنة التحضيرية الرئيسة عملت وتعمل على التواصل مع الجميع من أجل أن يقولوا رايهم فيما هو مطروح أمامهم من مسودة "اسس ومعايير" اختيار المشاركين في الهيئة العليا والمندوبين للمؤتمر , وهي قابلة للتصويب والإضافة موضحًا بأن مقترح "الأسس والمعايير" في غاية الأهمية بوصفه سيحدد شكل الهيئة العليا وكيفية التمثيل بحيث لا يمكن اقصاء أو استثناء إلا من اقصى نفسه.

وقال : "نحن حريصون على أن يذهب قطار المؤتمر بالاتجاه الذي يحقق لحضرموت رفعتها , وقدرتها على انتزاع حقوقها , وصيانة تضحيات شهدائها الذي ضحوا بأرواحهم من أجل عزتها وكرامتها" مفيدًا بأن جميع لجان الصياغة واعداد الوثائق استكملت اعمالها بصورة نهائية بعد تسليمها للرؤى والوثائق .

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