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اخبار المحافظات

إفشال محاولتي تسلل على مواقع المقاومة الجنوبية والجيش الوطني بكرش

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شبوه برس – خاص – كرش لحج
الثلاثاء 21 فبراير 2017 05:38 مساءً

 

تصدت المقاومة الجنوبية مسنودة بعناصر من الجيش الوطني الليلة الماضية لمحاولة تسلل قامت بها المليشيات على مواقعها في التبة الحمراء وباصهيب والأدراع غربي بلدة كرش.

 

وتعد هذه المحاولة الثانية وذلك بعد محاولة فاشلة قامت بها المليشيات الليلة قبل الماضية تمكنا المقاومة الجنوبية والجيش الوطني من إحباطها.

 

تأتي هذه المحاولات بعد أن شهدت بلدة كرش حالة من الهدوء التام خلال الأسابيع الماضية .

 

وبحسب مصادر ميدانية في المقاومة الجنوبية فإن مدفعية الجيش الوطني استهدفت أماكن تمركز المليشيات في المرزاع وشبب ومنطقة أبجر القريبة من مدينة الشريجة.

 

وبحسب مواطنون فإن ذلك القصف خلف عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات حيث أفاد المواطنون أن سيارات الإسعاف شوهدت تجتاز مدينة الشريجة باتجاه مدينة الراهدة وتحمل على متنها قتلى وجرحى .

 

*من أكرم العزبي

 

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