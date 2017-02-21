إلى أبناء الجنوب : توحدوا مع أنفسكم أولاً ؟! (الحلقة الأولى)

مشكلتنا أننا لا نقرأ التاريخ .. ودائماً ما نقفز على الواقع لأننا شعب عاطفي .. انفعالي مغامر !! والذين لا يقرؤون التاريخ ولا يتعلمون ممن كان قبلهم ويعيشون أسرى خيالاتهم وأحلامهم وحدها وهذا ما حدث لنا في الجنوب !!

في اليمن وعبر تاريخه الطويل لم تقم وحدة طوعية شاملة من ظفار حتى صعده منذ عهد كرب إل وتر ملك سبأ حتى قيام المتوكل إسماعيل بغزو الجنوب في الفترة (1654م _ 1686م ) والتي استغل فيها خلافات " آل كثير " على الحكم في حضرموت واجتاح الجنوب بجيوشه!!

وبالعودة إلى التاريخ كانت اليمن عبارة عن ممالك قديمة تتنازع السلطة والنفوذ فيما بينها وتتوسع كل مملكة على حسا ب الأخرى من خلال قوتها وضعف جاراتها وهي : معين – سبأ – أوسان – قتبان - شبوة – حمير .

وفي عهد الرسول صل الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانت اليمن تتكون من 3- 5 مخاليف هي :

حضرموت – الجند – صنعاء وتهامة .

وفي عهد معاوية بن أبي سفيان كان على اليمن 6 ولاة يتبعون دمشق !!

وفي العهد العباسي استقل محمد بن زياد باليمن عام (207هجرية– 849م ) في عهد الخليفة المأمون !!

وعندما قام المتوكل إسماعيل بغزو الجنوب لم يدم حكمه أكثر من 32 عاماً حتى ثار عليه شعب وحكام الجنوب وأخرجوه وجيوشه قسراً !!

وبالعودة إلى التاريخ في اليمن الذي أسس فيه يحيى بن الحسين الدولة الزيدية عام ( 284هـ - 897م ) بعد اضطراب السلطة المركزية في بغداد وضعفها .. وقد امتد حكم الإمامة 1200 عاماً بسبب إحياء واستئثار السلالية الطائفية والمذهبية وحصر الإمامة في البطنين وتمييز هذه السلالة قد أدى لسلسلة من الحروب خلال أحد عشر قرناً لم تنعم خلالها اليمن بالاستقرار حتى انهيار هذا الحكم السلالي عام ( 1382 هـ - 1962م )

وقد أدمن عهد الأئمة العنصري الفساد والحروب وسفك دماء اليمنيين !!

وفي العصر الحديث قامت وحدة خداع ومكر بين دولتين عربيتين عضوين في الجامعة العربية والأمم المتحدة وبالخداع استطاع حكام الجمهورية العربية اليمنية من سحق الجنوب وأهله تحت عنوان زائف اسمه ( الوحدة اليمنية ) !!

أما الجنوب العربي فقد كان يتكون من عدة سلطنات وإمارات مستقلة عن بعضها البعض وعن اليمن وجاء الاستعمار البريطاني واحتل عدن عام 1839 م وهي متشرذمة ومنقسمة على نفسها !!

ثم بدأت بريطانيا بتوقيع اتفاقيات الحماية ثم الاستشارة معها, وفي عام 1959م وبالتعاون مع بريطانيا أسست 6 إمارات وحدة فيدرالية بينها تحت مسمى |(اتحاد الجنوب العربي) ثم انضمت إليه عدن عام 1963م ثم 5 سلطنات أخرى , وبقيت سلطنات الكثيري والقعيطي والمهرة خارج الاتحاد !!

وعند الاستقلال عام 1967م انفردت الجبهة القومية بالسلطة وقامت بضمها قسرا وغيرت مسمى الجنوب العربي إلى " جمهورية اليمن الجنوبية " ثم غيرت الجبهة القومية اسمها إلى الحزب الاشتراكي اليمني وشهد شعب الجنوب خلال حكمه ابشع المذابح في تاريخه الحديث!!

وتغير الاسم مرة أحرى إلى ( اليمن الديمقراطية الشعبية ) !!

وفي عام 1990م اندفع مراهقو الحزب الاشتراكي اليمني وزجوا بالجنوب في وحدة اندماجية عاطفية حمقاء مع الجمهورية العربية اليمنية تم فيها استلاب هوية الجنوب العربي وسحقه وإذابته بل و استعماره باسم " الوحدة " !!

ولازال يدفع ثمن تلك الشطحات الثورية حتى اليوم !!

واليوم نجد وضع الجنوب أسوأ مما كان عليه في أوائل القرن العشرين والسبب هو مراهقة الحزب الطليعي الذي فشل في ترسيخ وحدة الجنوب وذهب بنا إلى وحدة أفسدت ودمرت البلاد والعباد !!

وما يقوم به اليوم صالح وحليفه الحوثي ماهو إلا امتداد لإرث امتد 1200 عام من التاريخ المذهبي الطائفي ... لقد سقطت الإمامة ولم تسقط الفكرة ولمن يريد الاطلاع عليه أن يرجع إلى التاريخ !!!.

(والى اللقاء في الحلقة الثانية )

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