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الثلاثاء 21 فبراير 2017 10:00 صباحاً

معاقبة عدن أمام مرأى التحالف .. فعن اي انتصارات تتحدثون !!

سارة عبدالله حسن
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تعيش عدن اليوم تحديداً أسوأ أوضاعها في كافة مناحي الحياة أمام مرأى التحالف و الشرعية .انهيار تام في الخدمات ,فلا كهرباء لا مشتقات نفطية لا رواتب وغلاء حاد في أسعار كل  السلع .

 

نعم يحدث هذا اليوم بعد عام و نصف على تحريرها و هي لم تصل لهذا الحال من سؤ الخدمات و الاوضاع المعيشية حتى و جيوش الغزاة تقصف شوارعها بالهاون و الكاتيوشا

 

لم يجرؤ اللامخلوع صالح ان يفعلها في عدن حتى في عام ٢٠١١ و عرشه مهدد بالسقوط من الجنوب قبل الشمال ,فما الذي أقترفته عدن من جرم حتى تعاقبوها كل هذا العقاب

 

هل لأنها صانت كرامتكم و حفظت للشرعية و التحالف ماء الوجه  أمام غرور و عنجهية إيران التي تباهت بسقوط بعض العواصم العربية واحدة تلو أخرى .

 

لماذا تفعلون بها ذلك

أمن أجل إرضاء  شرذمة من اللصوص و الإنتهازيين  لم يحققوا في هذه الحرب اي إنجاز يذكر

 

هل تعلمون انه بانكسار عدن و بقاءها مجدداً بين براثن أذناب علي صالح و علي محسن انما تحفرون قبوركم بأيديكم ,قبوركم انتم ايها المتخاذلون عن نصرتها و دعمها في هذه المرحلة ضد لصوص الانتصارات

نعم انتم من سيسقط  بانكسار عدن

أما عدن فهي مدينة تتعب لكنها لا تسقط  تمرض لكنها لا تموت .

 

ستنهض عدن مجدداً بأبناءها الصامدين فهي مدينة ولادة مهما غدرتم بالالاف من أبناءها و ارتقوا شهداء ,أبناء عدن و الجنوب كافة  الذين لا يغرنكم صمتهم و صبرهم ,فهم يعلمون المسؤول الحقيقي عن معاناتهم و معاناة أرضهم  ,و لا تعتقدوا انهم سذج  ليصدقون مؤامرتكم لتحميل السلطة المحلية  أسباب فشلكم

 

و لا يغرنكم القليل من المرتزقة المحسوبين على المقاومة و الذين جعلتم منهم أدوات لعصابات صنعاء دون ان يعي بعضهم من المحرك الفعلي لهم و لجرهم لاي فتنة ,لا يغرنكم بضعه المفسبكين و الأسماء المستعارة و الصحفيين الذين أشتريتموهم لمهاجمه قادة المقاومة الجنوبية الأحرار و للسلطة المحلية الشريفة التي تدير عدن و بعض المناطق المحررة

 

ها أنتم اليوم تأججون لقيام فتنة بين أبناء الجنوب

فهل أنتم  قادرون على تحمل تبعات ما سيحدث من عواقب , أم ستهرولون ساعتها لطلب النجدة من الخارج لانقاذكم ، لأن النيران التي تحاولون إشعالها لن تتوقف قبل أن تلتهمكم أو تقذفكم جميعاً الى البحر .

 

لم أكن اتصور في حياتي ان الطمع قد يعمي بصيرة صاحبه حتى يصيبه بالغباء فيحفر قبره بيده معتقداً انه يحفر لاستخراج كنز يضيفه الى مجموعة غنائمه التي نهبها دون وجه حق .

 

قفوا مع أنفسكم قليلا لتدركوا فداحة  مخططاتكم

و ليعيد التحالف حساباته

فمجرد صبية ولصوص متهالكين تحركهم عصابات صنعاء بضفتيها الموالية للانقلاب و المعارضة له سيهدمون كل ما تم  تحقيقه من انتصارات خلال هذه الحرب و سيعيدوننا جميعاً لنقطة الصفر و ستصاب الشرعية و التحالف عندها في مقتل !

 

سارة عبدالله حسن

 

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