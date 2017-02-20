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الهلال الإماراتي يسلم المستشفى الجامعي للأمومة والطفولة بالمكلا جهاز الأشعاع الضوئي لعلاج الأطفال الخدج

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شبوه برس - خاص - المكلا
الاثنين 20 فبراير 2017 08:57 مساءً

 

سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الاثنين مستشفى الجامعي لطب النساء والولادة والأطفال بمديرية المكلا، جهاز شعاع ضوئي لعلاج الأطفال الخدج، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الخدمات الصحية في حضرموت ودعم خدمات القطاع الصحي لتعزيز قدرتها للتغلب على التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن.

 

وأكد مشرف مشاريع الهيئة بحضرموت شوقي التميمي بأن تقديم هذا الجهاز الى المستشفى الجامعي يأتي في أطار تحسين الأداء لخدمات المستشفى وتغطية النقص في هذا الجانب.

 

وبدورة اشاد القائمون على المستشفى، بالدعم الإنساني الذي يقدمه الهلال الأحمر الإماراتي لمختلف القطاعات الصحية بالمحافظة، مؤكدين الى احتياجات المستشفى الجامعي الى مثل هذه الأجهزة لتخفيف معاناة الأهالي وتوفير خدمات طبية راقية .

مثمنين الجهود الجبارة التي تبدلها دولة الإمارات ممثلة بالهلال الاحمر الإماراتي في تعزيز ودعم القطاع الصحي بالاحتياجات المطلوبة.

 

يذكر بأن الهيئة سلمت الاسبوع الماضي معدات وأجهزة طبية حديثة الى هيئة مستشفى ابن سيناء التخصصي ضمن الدعم السخي المتواصل التي تقدمة دولة الامارات العربية المتحدة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بحضرموت.

*- المكلا – علي الجفري – تصوير عبدالرحمن باحباره

 

 

 

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