منذ
ما وراء إغراق عدن في الظلام الدامس ..؟؟
  عيدروس جاء للسلطة من أجل إنقاذها من السقوط في وحل الإرهاب وقد نجح في مهمته …نجاح الأجهزة الأمنية في العاصمة يتم إفشالها بملف الكهرباء ، وهذه الحرب التي فتحتها قوى الاقتصاد التابعة للشرعية هدفها الأول والأخير ليس برفع التسعيرة أو تخفيضها هدفها إسقاط عيدروس من
منذ 13 دقيقه
الهلال الإماراتي يسلم المستشفى الجامعي للأمومة والطفولة بالمكلا جهاز الأشعاع الضوئي لعلاج الأطفال الخدج
  سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الاثنين مستشفى الجامعي لطب النساء والولادة والأطفال بمديرية المكلا، جهاز شعاع ضوئي لعلاج الأطفال الخدج، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الخدمات الصحية في حضرموت ودعم خدمات القطاع الصحي لتعزيز قدرتها للتغلب على التحديات التي
منذ 21 دقيقه
باجراد : نجار من تريم يصنع من بقايا خشب قصورا فارهة (صور)
  بطريقة مبدعة، وبأسلوب احترافي من الطراز الرفيع، يقدم المبدع الأربعيني صالح باجراد، أروع التحف وأجمل الهدايا الخشبية، وهو يستثمر وقت فراغه في منجرته الواقعة في حي "المطار" في مدينة تريم ليصنع من بقايا الأخشاب المتوفرة في الورشة أعمالا فنية مذهلة، وكأنه يتحول وقت عمله
منذ 28 دقيقه
في شبوه اعمال تخريبية تطال كابلات الاتصالات
  قال مصدر في اتصالات شبوة ان كابل الاتصالات تعرض لعمل تخريبي يوم امس الاحد مرتين .   واضاف المصدر في تصريح لــ"شبوة شبوه " ان مجهولين قاموا بقطع كابل الاتصالات في منطقة الضلعة بمديرية حبان ظهر الامس وقام فريق الهندسة بالنزول الى الموقع لاصلاحة .   واشار الى ان الخدمة
منذ 34 دقيقه
المجد للعصبية: بين عمار العزكي وملحم زين!
  كنتُ استمع للفنان اللبناني ملحم زين، أو "الصهير" وكما يحلو للبعض أن يناديه، وهو يغني أغنية الفنان الكبير محمد سعد عبدالله "يحلها ألف حلال". ولأنني من الناس الذين يعشقون صوت العبقري محمد سعد، وطريقته السلسة والانسيابية في الغناء، فقد أوقعني مثل هذا التعلق الكبير بمشكلة
الرئيسية اخبار المحافظات باجراد : نجار من تريم يصنع من بقايا خشب قصورا فارهة (صور)
اخبار المحافظات

باجراد : نجار من تريم يصنع من بقايا خشب قصورا فارهة (صور)

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - تريم وادي حضرموت
الاثنين 20 فبراير 2017 08:49 مساءً

 

بطريقة مبدعة، وبأسلوب احترافي من الطراز الرفيع، يقدم المبدع الأربعيني صالح باجراد، أروع التحف وأجمل الهدايا الخشبية، وهو يستثمر وقت فراغه في منجرته الواقعة في حي "المطار" في مدينة تريم ليصنع من بقايا الأخشاب المتوفرة في الورشة أعمالا فنية مذهلة، وكأنه يتحول وقت عمله تلك التحف إلى بناء تريمي محترف، فيشيد بقطع خشبية متناهية الصغر مباني ومساجد وقصور فارهة تزهو بألوان متناسقة تظفي لواجهاتها لمحة من حقيقتها المتمثلة على أرض الواقع.

 

أخبرنا الأخ صالح باجراد الذي ينحدر من أسرة اشتهرت في تريم بالنجارة منذ القدم، عن سر حبه لهذه الحرفة الجميلة، أنه يحاول قدر المستطاع أن يقدم من الخشب نماذج أقرب ما تكون للحقيقة من المباني الطينية التي تزخر بها مدينة القصور في تريم أو أي مبنى آخر في حضرموت.

 

وأضاف أن أي مبني جميل أراه أمامي يشدني جماله وإتقان بناءه، لذا يستفز في كياني حب التحدي في أن أعمل مثله تماما ولكن بقطع الخشب الصغيرة، فتأتي مرحلة الدراسة المستفيضة لتفاصيل ذلك المبني من كل زواياه، وتقدير أبعاده وأخذ المقاسات الأولية لإسقاطها على النموذج الخشبي الذي سأعمله.

 

ويواصل باجراد شرحه لمراحل العمل: ثم أقوم بتصوير ذلك المبني، وأركز على أدق التفاصيل التي يتميز بها، وبعد ذلك يتكون لدي تصور نهائي بشكل مفصل ودقيق، لتأتي فيما بعد تجهيز القطع الخشبية، وأبدأ بالأساسات والقواعد ثم التكوين شيئا فشيئا حتى انتهي من البناء، فأقوم بعدها بصبغ المجسم بالألوان المناسبة والمطابقة لما هو عليه في الواقع، فأنتهي من التحفة الخشبية التي تأخذ بعض الوقت لصناعتها قرابة الثلاثة أشهر متتالية، لأنني أعمل على فترات متقطعة وليس بشكل مستمر.

 

ويأمل باجراد أن يحصل على اهتمام ورعاية من الجهات المعنية، لأنها مازالت تنقصه الكثير من المواد التي لا يقدر على جلبها التي تعطي للتحف جمالا وروعة أفضل، وهو يتمنى أن يشارك في المعارض الكبرى حتى يوصل إبداعاته للعالم، كون تريم معزولة تماما عن المحافل والمهرجانات التي تهتم بالتحف والمعارض والتصنيع اليدوي، ويطمح أن يجعل من اعماله متحفا ملموسا لما تزخر به حضرموت من روعة الفن المعماري الأصيل

 

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة