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عدن تستغيث كفى عقوبات جماعية!
  مايحدث في عدن مهزلة كبرى بل و من المستحيل أن هذا العبث والفوضئ والعقوبات الجماعية لايكون خلفها شياطين تنفذ حرب إبادة جماعية لكل سكان عدن المستضعفين الأبرياء الصامدين المسالمين ..   هناك دون أدنى شك سيناريو ينفذ بأحكام ودهاء وخبث على الناس البسطاء الذين تم أحكام القبضة
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الاثنين 20 فبراير 2017 08:28 مساءً

عدن تستغيث كفى عقوبات جماعية!

بأقلامهم
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مايحدث في عدن مهزلة كبرى بل و من المستحيل أن هذا العبث والفوضئ والعقوبات الجماعية لايكون خلفها شياطين تنفذ حرب إبادة جماعية لكل سكان عدن المستضعفين الأبرياء الصامدين المسالمين ..

 

هناك دون أدنى شك سيناريو ينفذ بأحكام ودهاء وخبث على الناس البسطاء الذين تم أحكام القبضة على أعناقهم ورقابهم وأوصدت أمامهم كل سبل ووسائل العيش الكريم بأدمية وكرامة وسلبت أدنى حقوقهم الإنسانية ذلك في إنعدام الكهرباء والغاز والمياه وعدم توفر البترول والديزل والمازوت وغياب الخدمات وتوقفت معاشاتهم ورواتبهم منذ شهور بل أوقفت سيرورة حياتهم مع سبق الإصرار والترصد .. ؟!

 

ماذا تبقى للناس الغلابة الفقراء أمام ( طوفان الفساد المنظم وهوامير شبكات سرقة ونهب قوت وأموال الشعب المكبل بأصفاد القهر والذل والهوان ) ...

 

لم تنذمل جراحاتنا المتخمة بويلات ونزيف الحرب مع الحوثي وعفاش وقوافل شهدائنا الذين واجهوا الغزو بصدور عارية للخلاص من العبودية و الإنعتاق من قبضة المحتل المستعمر المستبد المغتصب وحكم وسطوة النظام العسكري القبلي لنواجه حرب أشد وطأة وألم مرارتها كطعم العلقم عدن اليوم تصرخ وتستغيث .. تعبنا .. هرمنا .. ونموت كمدا وقهرا على مدار الساعة أغيثونا أدركونا فلقد بلغ السيل الزبى .. وتعطلت لغة الكلام ...

*- عصام خليدي – فنان وكاتب

 

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