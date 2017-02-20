بن دغر يوزع الملايين عبر وكالة الأنباء الرسيمة فقط !!
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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 20 فبراير 2017 01:51 مساءً
هذه الايام بن دغر جالس يوزع ملايين الدولارات عبر وكالة سبأ الرسمية وفي الواقع مافي شي ينفذ .. محاولة لارباك المشهد السياسي فقط ..
ولا من وين جاءت لهم ملايين الدولارات فجأه بينما لم يستطيعوا تأمين قيمة المشتقات النفطية لأسبوع واحد فقط ..
- 5 مليار ريال يمني لصالح شراء مشتقات نفطية لكهرباء عدن
- 31 مليون دولار امريكي لإعادة تأهيل محطة الحسوة
-500 مليون ريال لإعادة تأهيل مطار عدن وصيانة وسفلتته طرق المحافظة
- دعم المشاركات الخارجية للاندية الرياضية 17 مليون ريال
- 500 الف دولار لفرع مؤسسة الكهرباء بلحج
هذا الصرف خلال اسبوع فقط الاسبوع الاخير ..
#ياسر_اليافعي – اعلامي جنوبي
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