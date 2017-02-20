بن دغر يوزع الملايين عبر وكالة الأنباء الرسيمة فقط !! هذه الايام بن دغر جالس يوزع ملايين الدولارات عبر وكالة سبأ الرسمية وفي الواقع مافي شي ينفذ .. محاولة لارباك المشهد السياسي فقط .. ولا من وين جاءت لهم ملايين الدولارات فجأه بينما لم يستطيعوا تأمين قيمة المشتقات النفطية لأسبوع واحد فقط .. - 5 مليار ريال يمني لصالح شراء مشتقات

دولة الامارات تدعم قطاع الصحة بابين بثلاجات “تعمل بالطاقة الشمسية” دعمت دولة الامارات العربية المتحدة قطاع الصحة لمحافظة ابين بثلاجتان تعمل بالطاقة الشمسية . والتقى مدير مكتب الصحة لمحافظة ابين علي منصور سالم، بمنسقة مشاريع الهلال الامارتي ايات عوذلي وتسلم الثلاجتان التي تعمل بالطاقة الشمسية ،صباح اليوم. من جانبه شكر مدير مكتب

شركة استيراد مواد نفطية تحمل شركتي المصافي والنفط مسؤولية تأخير استحقاق مناقصة حملت شركة استيراد مواد نفطية شركة مصافي عدن وشركة النفط النفط واللجنة الرئاسية تأخير استحقاق مناقصة معلنة رست على الشركة. وقالت شركة مكة لاستيراد المواد النفطية والغاز في خطاب الى الاطراف الثلاثة انها تقدمت للمناقصة بالموعد المحدد ولم تقدم اي شركة اخرى لهذه المناقصة

مع وصول الرئيس هادي اليها.. عدن تغرق في ظلام دامس دخلت العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية المحررة، مسا اليوم الاحد،في موجة ظلام دامس، جراء توقف كامل لمحطاتها الكهربائية . وانطفأت الكهرباء بعدن عند الساعة الخامسة من عصر الاحد، ولم تعود حتى لحظة كتابة الخبر ظهر الأثنين 20 فبراير ، بعد توقف جميع المحطات عن العمل، بسبب