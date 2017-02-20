دولة الامارات تدعم قطاع الصحة بابين بثلاجات “تعمل بالطاقة الشمسية”
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شبوه برس - خاص - زنجبار أبين
الاثنين 20 فبراير 2017 01:40 مساءً
دعمت دولة الامارات العربية المتحدة قطاع الصحة لمحافظة ابين بثلاجتان تعمل بالطاقة الشمسية .
والتقى مدير مكتب الصحة لمحافظة ابين علي منصور سالم، بمنسقة مشاريع الهلال الامارتي ايات عوذلي وتسلم الثلاجتان التي تعمل بالطاقة الشمسية ،صباح اليوم.
من جانبه شكر مدير مكتب الصحة لمحافظة ابين دولة الامارات على دعمها المتواصل و اهتمامها بالجانب الصحي في ابين .
هذا وتستمر دولة الامارات بدعم قطاعات الصحة في المناطق المحررة وقد دشنت دولة الامارات توزيع الثلاجات التي تعمل بالطاقة الشمسية في العاصمة عدن .
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