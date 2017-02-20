شركة استيراد مواد نفطية تحمل شركتي المصافي والنفط مسؤولية تأخير استحقاق مناقصة

حملت شركة استيراد مواد نفطية شركة مصافي عدن وشركة النفط النفط واللجنة الرئاسية تأخير استحقاق مناقصة معلنة رست على الشركة.

وقالت شركة مكة لاستيراد المواد النفطية والغاز في خطاب الى الاطراف الثلاثة انها تقدمت للمناقصة بالموعد المحدد ولم تقدم اي شركة اخرى لهذه المناقصة وفتح الظرف بسعر مقدم منهم لمادة الديزل "520" دولار للطن المتري , علما أن الاسعار المعتمدة من الجهات الحكومية والمشمولة بحمايتها ورعايتها من قبل المتنفذ أحمد العيسي تبلغ " 610 " دولار للطن المتري وقود .

وتفيد الشركة ان الاطراف الثلاثة حتى اللحظة لم تقم باستكمال الاجراءات القانونية المتبعة .

ولفتت الشركة عناية النفط والمصافي الى التزام مكة لشركة مصدرة في الخارج بمبالغ كبيرة وغرامات في حالة التأخير .

مصادر سياسية في عدن اعتبرت أن الشرعية تؤدب شركة مكة لإستيراد النفط التي رست عليها المناقصة بسعر أقل بكثير من السعر المفروض من العيسي هامور النفط وتفقدها مصداقيتها مع الشركات المصدرة وتكون عبرة لمن اعتبر ممن يفكر في منافسة أحمد العيسي .

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