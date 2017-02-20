مع وصول الرئيس هادي اليها.. عدن تغرق في ظلام دامس

دخلت العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية المحررة، مسا اليوم الاحد،في موجة ظلام دامس، جراء توقف كامل لمحطاتها الكهربائية .

وانطفأت الكهرباء بعدن عند الساعة الخامسة من عصر الاحد، ولم تعود حتى لحظة كتابة الخبر ظهر الأثنين 20 فبراير ، بعد توقف جميع المحطات عن العمل، بسبب نفاذ المخزون من الوقود بما فيه الاحتياطي، وامتناع شركة الاستيراد التابعة للمتنفذ العيسي عن توزيد المحطات بالوقود.

ياتي انقطاع الكهرباء بالكامل عن العاصمة عدن، مع وصول الرئيس هادي الى عدن اليوم، قادما من المملكة العربية السعودية.

وتشهد العاصمة عدن، ومحافظات الجنوب، أزمة حادة في المشتقات النفطية، وصلت لأعلى ذورتها خلال اليومين الماضين، في ظل صمت حكومي مطبق، وعدم توضيح أي جهة مسؤولة ما يجري، باستثناء ما افصح عنه محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي قبل يومين، عن احتكار استيراد المشتقات من قبل شركة ” عرب جولف ” .

ولم تتوقف اعمال افتعال الازمات من قبل نافذين ومسؤولين في الحكومة، منذ تحرير عدن ومحافظات الجنوب، وهو ما اعتبره كثير من الناشطين الجنوبيين، انه يعود لعلاقات مشبوهة لأولئك المسؤولين والنافذين بالمخلوع علي عبدالله صالح وحلفاءه الحوثيين.

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