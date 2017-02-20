الإمارات تدعم إدارة أمن عدن بأجهزة حديثة

قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة اجهزة ومعدات حديثة لإدارة البحث الجنائي التابعة لإدارة أمن عدن بحضور محافظ عدن اللواء " عيدروس قاسم الزبيدي ومدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع ونائبه العميد ابو بكر جبر .تسّلم الدعم الإماراتي " مدير فرع الإدلة الجنائية العقيد محمد عبد الناصر .

واثنا اللواء شلال شائع مدير أمن عدن على الدور الإماراتي المساند على الدوام لإدارة أمن عدن وبقية الوزارات والقطاعات في المدينة مشيدا بهذه الأجهزة الحديثة التي قال بأنها ستسهم بشكل كبير في تحسين أداء البحث الجنائي وستساعد بالتأكيد على سرعة كشف الجرائم ومرتكبيها .

من جانبه قال نائب مدير الأمن العقيد أبو بكر جبر أن هذه المعدات عالية المستوى وتدفع بالعاملين في مجال الأدلة الجنائية للارتقاءبمستوى الأداء في العمل وهذه الأجهزة لم تتسلمها إدارة أمن عدن من قبل .

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