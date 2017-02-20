مسلحون يقطعون الخط الرئيسي المؤدي الى محافظتي لحج وعدن.

اقدم مسلحون مساء اليوم الاحد في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج على قطع الخط الرئيسي المؤدي الى عاصمة محافظة لحج والعاصمة عدن.

وقال مديرأمن طور الباحة العقيد مثنى زليط ان المدعو شاهر قيدعة ومعه مجموعة من المسلحين قاموا بقطع الخط الرئيسي واطلاق النار على سيارة نوع دينا مما أدى الى اعطابها وبعد الإبلاغ عن الحادثة تحرك افراد الامن واشتبكوا مع المسلحين ولاذوا بالفرار.

وأضاف ليعود المدعو شاهر قيدعه بعد ساعة من الحادثة ومعه مجاميع من المسلحين ليقوموا بأطلاق النار على افراد الامن المتواجدون بالموقع وعلى المارة في الطريق مجدداً وقمنا بأبلاغ مدير أمن المحافظة العميد صالح السيد وابدى استعداده بالدعم والمساندة وأعطى توجيهات بأتخاذ الإجراءات المناسبة لردع المتقطعين .

مدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد بدوره قال اننا لن نسمح لاي شخص كان ان يخل بأمن لحج وقد وجهنا بالدعم والمساندة للامن بمديرية طور الباحة لمواجهة وردع الخارجين عن القانون.

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